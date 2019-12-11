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السيسي: هناك أملا وتفاؤلا بمستقبل إفريقيا رغم الصعوبات

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجهها، والتي بدورها تكون مبنية على التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "إفريقيا التي نريدها.. استدامة الأمن والسلام والأمن والتنمية"، إنه التحديات التي تواجه إفريقيا، أنه "على الرغم من كل التحديات الموجودة ورغم كل الصعوبات التي تواجه القارة، أرى أن هناك أملا وتفاؤلا بالمستقبل، لكن أرى أن التحرك الذي تحركته القارة الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، هو تحرك إيجابي جدا ويدعو للتفاؤل وحجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى".
وتابع السيسي، قائلا: "صحيح نحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجه إفريقيا، مبنية على التنمية المستدامة في القارة بالكامل سواء كان على مستوى الاتحاد الإفريقي أو على مستوى الدول". وافتتح الرئيس اليوم فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد
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أسامة-هيكل (2)

البرلمان يطالب بالإسراع في تطوير الإعلام لمواجهة «القنوات المأجورة»

أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرا برلمانيا حول تعامل الحكومة مع الآهداف الآساسية للرسالة الإعلامية، وضرورة الحفاظ على الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات التى تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجى والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة.
الرئيس-السيسى

السيسي يشهد انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين . وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي "أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية"، "إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة منع النزاعات"، و"نحو إطار إقليمي لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن".. بالإضافة إلى جلسة بعنوان "لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل أمرا صعب المنال؟.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

«شعراوي»: خدمة المواطن أهم أولوياتي الفترة المقبلة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت العديد من الإنذارات لرؤساء أحياء المرج وحلوان وخصوصًا «حى المرج» بتحسين مستوى البيئة الموجودة لكنهما لم يستجيبا، فكان لابد من إقالتهما وإعطاء فرصة لأشخاص آخرين لتقديم خدمة جيدة للمواطن. وأضاف شعراوى خلال حديثه في برنامج «على مسؤوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه توجه بصورة مفاجئة إلى أكثر من حى وقرر إحالة رؤساء أحياء للنيابة وإيقاف آخرين عن العمل، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة فى المحافظات ولن تتوقف.
السيسي- بريدراج- بوسكوفيتش

وزير دفاع جمهورية «الجبل الأسود» يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد زيارة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، مؤكدا حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
أحمد موسى

أحمد موسى: مصر الثامن عالميا في الأمن والأمان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص". وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.
أحمد كمالى نائب وزير التخطيط

تفاصيل إطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا، والمنعقد في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان. وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.
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