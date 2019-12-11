السيسي: هناك أملا وتفاؤلا بمستقبل إفريقيا رغم الصعوبات

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجهها، والتي بدورها تكون مبنية على التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "إفريقيا التي نريدها.. استدامة الأمن والسلام والأمن والتنمية"، إنه التحديات التي تواجه إفريقيا، أنه "على الرغم من كل التحديات الموجودة ورغم كل الصعوبات التي تواجه القارة، أرى أن هناك أملا وتفاؤلا بالمستقبل، لكن أرى أن التحرك الذي تحركته القارة الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، هو تحرك إيجابي جدا ويدعو للتفاؤل وحجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى".

وتابع السيسي، قائلا: "صحيح نحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجه إفريقيا، مبنية على التنمية المستدامة في القارة بالكامل سواء كان على مستوى الاتحاد الإفريقي أو على مستوى الدول". وافتتح الرئيس اليوم فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد