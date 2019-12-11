اغتيال وخطف واعتقال.. مثلث إخماد الحراك في العراق

تعرض عدد من الناشطين في أماكن مختلفة من العراق إلى تهديدات وعمليات خطف واغتيالات، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، إلا أن ذلك لم يُثنِ الحراك عن الاستمرار
لا تزال سياسة القمع مستمرة في الشارع العراقي، في محاولات فاشلة للحد من الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين، إلا أن المتظاهرين يصرون على البقاء حتى تحقيق مطالبهم، رغم كل محاولات إخماد الحراك، وسط مؤشرات تنذر بتعقيد المشهد.
ولم يقتصر الأمر على اقتحام ساحات التظاهر والتعامل مع المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي في محاولة لترهيبهم، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى، بل وصل الأمر إلى الاغتيالات التي أصبحت مسلسلا شبه يومي، وتزايدت حالات اغتيال الناشطين والصحفيين.
منتقد إيران
اغتيال الناشط العراقي علي اللامي أحدث حلقات مسلسل الاغتيال، إذ تم استهدافه بعد عودته من المظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.
وكان اللامي قد خُطف عندما كان متجها إلى منزله الكائن في مدينة الكوت قرب بغداد، ثم وُجدت جثته ملقاة في منطقة الشعب، شمالي العاصمة بغداد، فجر اليوم
منتقد إيران
اغتيال الناشط العراقي علي اللامي أحدث حلقات مسلسل الاغتيال، إذ تم استهدافه بعد عودته من المظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.
وكان اللامي قد خُطف عندما كان متجها إلى منزله الكائن في مدينة الكوت قرب بغداد، ثم وُجدت جثته ملقاة في منطقة الشعب، شمالي العاصمة بغداد، فجر اليوم الأربعاء.
وكان اللامي مشاركا في مظاهرات ساحة التحرير، ممثلا عن مدينة الكوت، أسوةً ببقية المدن.
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وانتشرت صور مروعة لجثة اللامي، بعد تعرضه لإصابة في الرأس، بينما كانت جثته ملقاة وسط الشارع.
وطالب المغدور باستمرار سلمية التظاهرات، ورفض دخول المنطقة الخضراء، حسب المنشور الأخير الذي نشره في صفحته الشخصية في فيسبوك قبل ساعات من اغتياله على يد جماعة مسلحة.
واشتهر اللامي في الآونة الأخيرة بسبب نشاطه الكبير خلال التظاهرات العراقية، من خلال منشوراته الجريئة المعادية لإيران، وكذلك لمشاركته الشباب والشابات في مساعدة المتظاهرين في ساحة التحرير.
ومن بين المنشورات التي نشرها اللامي، الشهر الماضي، على حساباته الرسمية، منشور على فيسبوك كتب فيه: "الخميني القذر أراد أن يصدر ثورته النتنة للعراق، وها هم (أصحاب التك تك) يصدرون ثورتهم إلى إيران".
سننتصر ويعود الوطن
ومنذ يومين، انضم الناشط فاهم الطائي (53 عاما) إلى اللائحة، وتداول رواد موقع التواصل فيديو لما يعتقد أنها عملية اغتياله، حيث ظهر ملثمان يستقلان دراجتين، وأطلق أحدهما النار عليه. ويُظهر الفيديو الطائي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، في مستشفى الحسين بكربلاء.
عصابة مجهولة مسلحة بأسلحة كاتمة للصوت أقدمت على اغتيال الطائي أمام فندق الأنصار في منطقة البارودي بكربلاء، وهو في طريق العودة إلى منزله من التظاهرات المناهضة للحكومة.
وكان الطائي، وهو متزوج ولديه أطفال، من المنتقدين علنًا للتهديدات التي يتعرض لها الناشطون، وكتب عبر صفحته على موقع فيسبوك، قبل أقل من 24 ساعة من اغتياله: "سننتصر ويعود الوطن لنا رغما عن أنوفكم، رغم الوجع بداخلنا، فإننا نبتسم بغضا بكم وبأحزابكم العفنة".
واتهم الطائي الذي ينتمي إلى التيار الصدري جهات دينية بالتورط في محاولة تصفية ناشطين، كما تعرض للتهديد أكثر من مرة من قبل فصائل مسلحة في المدينة.
وأفاد ناشطون أنه قبل اغتيال الطائي اجتمع ممثلو سلطات أمنية معه لوقف التظاهرات.
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كما اغتالت مجموعة مسلحة بالرصاص، الناشط المدني فاهم أبو علي، وسط مدينة كربلاء، بينما نجا آخرون من محاولات اغتيال.
ومنذ الأحد الماضي تعرض عدد من الناشطين في الاحتجاجات إلى سلسلة من الهجمات غير المسبوقة، أصيب خلالها ناشطون ونجا آخرون.
فقد أصيب الناشط الطبيب مهند الكعبي بجروح، صباح الأحد، في منطقة سيف سعد بكربلاء، عندما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة كانت تقلّه.
كما أصيب الناشط باسم الزيدي، بمحافظة ميسان جنوب العراق، في محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في وقت متأخر، الأحد، في منطقة مغربة بالمحافظة.
كما نجا كل من رئيس تنسيقية كربلاء للحراك إيهاب الوزني، والناشط منتظر علي مجيد الجبوري، من محاولة اغتيال.
خلوها سلمية
سبقت الاغتيالات تعرض عدد من الناشطين في أماكن مختلفة من العراق لتهديدات وعمليات خطف وتعرض العديد من المتظاهرين لعمليات اعتقال، إلا أن ذلك لم يثنِ الحراك عن الاستمرار.
وأدت الاغتيالات إلى غضب واسع في الشارع العراقي، وعلى منصات التواصل، وتستمر تظاهرات العراقيين رفضا للاغتيال والخطف والاعتقال. وتشهد بغداد توافدا كبيرا من كل المدن العراقية، بينما يؤكد المتظاهرون سلمية احتجاجاتهم، مطلقين هاشتاج #خلوها_سلمية.
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وتجري هذه التظاهرات الحاشدة وسط انتشار أصحاب القبعات الزرقاء من أجل حماية المتظاهرين السلميين من المندسين والعناصر المسلحة.
فقد انتشر مؤخرا عدد من النقاط الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، وعناصر ترتدي "قبعات زرقاء"، وذلك بعد تعرض محتجين للقتل من قبَل مسلحين مجهولين في ساحة الخلاني.
وأقامت الشرطة العراقية نقاطا أمنية في مناطق مختلفة بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة عناصر أطلق عليها اسم "القبعات الزرقاء".
وتضم "القبعات الزرقاء" عناصر غير مسلحة من ميليشيا "سرايا السلام" التابعة للمرجع الديني مقتدى الصدر.
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وقالت تقارير إعلامية إن نشر أصحاب "القبعات الزرقاء" في بغداد يهدف إلى حماية المحتجين والمتظاهرين.
وتشير مصادر عراقية إلى أن مقتدى الصدر وجه أصحاب "القبعات الزرقاء" بالتدخل لحماية المتظاهرين، وإنهاء أعمال العنف.
وعبر الصدر في أكثر من مناسبة عن تأييده للمظاهرات، كما دعا في وقت سابق إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة".