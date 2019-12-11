سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اغتيال وخطف واعتقال.. مثلث إخماد الحراك في العراق

تعرض عدد من الناشطين في أماكن مختلفة من العراق إلى تهديدات وعمليات خطف واغتيالات، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، إلا أن ذلك لم يُثنِ الحراك عن الاستمرار
تحرير:وفاء بسيوني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
احتجاجات ضد اغتيال الطائي
احتجاجات ضد اغتيال الطائي
لا تزال سياسة القمع مستمرة في الشارع العراقي، في محاولات فاشلة للحد من الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين، إلا أن المتظاهرين يصرون على البقاء حتى تحقيق مطالبهم، رغم كل محاولات إخماد الحراك، وسط مؤشرات تنذر بتعقيد المشهد. ولم يقتصر الأمر على اقتحام ساحات التظاهر والتعامل مع المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي في محاولة لترهيبهم، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى، بل وصل الأمر إلى الاغتيالات التي أصبحت مسلسلا شبه يومي، وتزايدت حالات اغتيال الناشطين والصحفيين.
منتقد إيران اغتيال الناشط العراقي علي اللامي أحدث حلقات مسلسل الاغتيال، إذ تم استهدافه بعد عودته من المظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد. وكان اللامي قد خُطف عندما كان متجها إلى منزله الكائن في مدينة الكوت قرب بغداد، ثم وُجدت جثته ملقاة في منطقة الشعب، شمالي العاصمة بغداد، فجر اليوم
اقرأ المزيد
القمة الخليجية 2

بعد ابتسامة الملك سلمان.. هل اقترب حل أزمة قطر؟

كانت تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية باقتراب الأزمة القطرية من الحل، إلا أن تلك المؤشرات قد تبددت بعد القمة الخليجية الـ40، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي أي إشارات مباشرة إلى تلك الأزمة. وربما زاد من تعقيد المشهد عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة له للمشاركة في القمة، لكنه شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بتكليف من تميم.
صورة-لتنظيم-داعش

العراق: داعش يهاجم قطعات للشرطة في محافظة كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم «داعش» الإرهابي، شن هجومًا على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، إذ قال المصدر حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز»: «إن عناصر من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس في كركوك، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين»، مضيفًا أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم تعرف حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفها الهجوم الإرهابي التي شنه تنظيم داعش.
قوات الاحتلال - فلسطين

هيئة الأسرى: 5 آلاف فلسطيني بينهم 200 طفل في سجون الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 5000 فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 200 طفل و38 امرأة. جاء ذلك في بيان لهيئة الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها لاعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية خلال عمليات الاعتقال تصل إلى استخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون.
الجزائر

الجزائر إلى أين؟ (2).. 5 مرشحين في الطريق لـ«قصر المرادية»

في الأسبوع الماضي على موقع جريدة «التحرير» تناولنا الحديث عن الأزمة الجزائرية، والتي بدأت مع احتجاجات 22 فبراير 2019، وألقينا الضوء على الجماعات المؤثرة في المشهد الجزائري، وأبرزها: المؤسسة العسكرية، القضاء، النخبة الحاكمة، اتحادات الطلاب، المحتجون، ودور هذه الجماعات في الاحتجاجات، وحجم تأثيرها. وهذه المرة نتناول الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمرشحين الخمسة للوصول إلى كرسي السلطة في قصر المرادية، وهو المقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة في البلاد، ويعتبر أشهر القصور الرئاسية في الجزائر.
اقرأ المزيد من الأخبار
تظاهرات العراق

مَن حزب الله العراقي المتورط في دماء المتظاهرين؟

لا تزال دماء المحتجين تسيل في شوارع العراق مع تزايد سقوط العديد من الضحايا، إذ شهد هذا البلد المنتفض هجمات، الجمعة، من أكثر الهجمات دموية منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية. حصيلة المذبحة التي شهدتها ساحة الخلاني بلغت 25 قتيلا و130 مصابا، وفقا لمصادر طبية وأمنية عراقية، في إحدى أكثر الهجمات دموية التي استهدفت المتظاهرين في بغداد.
مظاهرات العراق

حراك العراق يوجه بوصلة الكتل لاختيار خليفة عبد المهدي

بدأ العراق رحلة البحث عن رئيس الحكومة الجديد، وأصبحت هذه الخطوة هي الشغل الشاغل للشارع العراقي المنتفض، حيث يترقب العراقيون تحديد هذه الشخصية، نظرا لأن منصب رئيس الوزراء، بحسب نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي، يعد أهم منصب في الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وبعد أكثر من شهرين من اندلاع تظاهرات غاضبة راح ضحيتها ما لا يقل عن 450 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، جاءت استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أن طالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد.
مظاهرات العراق

العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس

منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمتواصلة منذ ما يقرب من شهرين، تسعى السلطات جاهدة لإخماد هذا الحراك بشتى السبل، إلا أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم للوصول إلى أهدافهم، وجاءت محاولات القمع بنتائج عكسية، وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع رغم محاولات قمع السلطات لهم. وبعد سقوط مئات القتلى والجرحى بين المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي واستهداف جماجم المتظاهرين، ومع تسارع وتيرة الاحتجاجات، تعمل الحكومة العراقية على وقف الاحتجاجات قبل خروجها إلى الشارع.
مظاهرات العراق

هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]