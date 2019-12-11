إسرائيل مشلولة سياسيا.. حل الكنيست استعدادا لانتخابات ثالثة

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

جانتس ونتنياهو

وافقت لجنة "الكنيست" البرلمانية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادا لانتخابات مبكرة، عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وبعد أن مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا، والإعداد لإجراء الانتخابات يوم الثاني من مارس 2020.

ويستغرق سن القانون في الكنيست وقتا طويلا، إلا أن اللجنة صادقت على تسريع إجراءات سن هذا القانون بشكل استثنائي، لعدم تبديد الوقت، ذلك أن إسرائيل تدار منذ أكثر من عام، من قبل حكومة انتقالية منقوصة الصلاحيات.وامتنع مندوب حزب "إسرائيل بيتنا" عن التصويت في اللجنة، إذ يحاول الظهور بمظهر الحيادي والوسيط بين