البرلمان يطالب بالإسراع في تطوير الإعلام لمواجهة «القنوات المأجورة»
تحرير:أحمد جاد
١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان
أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرا برلمانيا حول تعامل الحكومة مع الآهداف الآساسية للرسالة الإعلامية، وضرورة الحفاظ على الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات التى تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجى والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة.
وطالبت اللجنة، بسرعة الإسراع فى تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وفك التشابكات المالية لدى بنك الاستثمار القومى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار الاقتصادى وعلاج الخلل فى الهيكل التمويلى للاتحاد بما يؤدى إلى وقف نزيف الخسائر المتتابعة التى أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال
وطالبت اللجنة، بسرعة الإسراع فى تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وفك التشابكات المالية لدى بنك الاستثمار القومى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار الاقتصادى وعلاج الخلل فى الهيكل التمويلى للاتحاد بما يؤدى إلى وقف نزيف الخسائر المتتابعة التى أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بأهداف الرسالة الإعلامية المنوط بها.
وجثت على ضرورة الإسراع فى قيام الحكومة باتخاذ خطوات جادة لسداد مديونيات المؤسسات بالصحف القومية، والتأكيد على سرعة انعقاد الجمعيات العمومية للصحف القومية، مما يساعد على تطوير الأداء وتلافى تحقيق الخسائر.
وشددت اللجنة، فى توصياها على ضرورة تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات المادية مما يسهم فى تطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول فى الداخل وعلى المستوى الخارجى، والإسراع فى الانتهاء من إعداد وتجهيز المكاتب التابعة للهيئة فى الخارج.
وأكدت اللجنة، على دعمها لبرنامج الحكومة وما تحقق من أعمال فى برنامجها فى الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، والتى تضع فى أولى أولوياتها هدفا استراتيجيا ألا وهو بناء المواطن المصرى فى جميع المجالات والتوعية بمنظومة القيم الثقافية والموروثات الحضارية وحماية المواطن المصرى من كافة التحديات التى نواجهها خاصة التيارات الفكرية المتطرفة والغزو الثقافى المنظم الذى يهدف إلى هدم كل القيم الثقافية والفكرية.