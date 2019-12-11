البرلمان يطالب بالإسراع في تطوير الإعلام لمواجهة «القنوات المأجورة»

تحرير:أحمد جاد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان

أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرا برلمانيا حول تعامل الحكومة مع الآهداف الآساسية للرسالة الإعلامية، وضرورة الحفاظ على الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات التى تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجى والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة.

وطالبت اللجنة، بسرعة الإسراع فى تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وفك التشابكات المالية لدى بنك الاستثمار القومى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار الاقتصادى وعلاج الخلل فى الهيكل التمويلى للاتحاد بما يؤدى إلى وقف نزيف الخسائر المتتابعة التى أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال