لماذا تحتاج إلى التبول المتكرر في الشتاء؟

إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط، وهذه العملية هي التي تزيد من إنتاج البول
منذ بدء فصل الشتاء، وغالبا ما تدخل الحمام كثيرا، وتشعر بحاجتك إلى التبول أكثر من المعتاد خاصة في منتصف الليل دون علمك بما يحدث لك ومدى مخاطره عليك.
وفقا لما قاله الخبراء فإنه من الشائع الشعور بالحاجة المتكررة إلى دخول الحمام أثناء الفترات التي يكون فيها الطقس باردا، فهذا الأمر يؤدي إلى عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول" التي تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، لذا شرحت ديانا جال، في الخدمة الطبية، سبب حدوث هذه العملية، وماذا تحتاج لتعرف عنها؟.. وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
قالت "ديانا" وقالت: "إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط، وهذه العملية هي التي تزيد من إنتاج البول، مما يمنحك الرغبة في أن تدخل الحمام أكثر في أشهر الشتاء الباردة".
كما أضافت أنه في الوقت الحالي، هناك نقص في الأبحاث
قالت "ديانا" وقالت: "إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط، وهذه العملية هي التي تزيد من إنتاج البول، مما يمنحك الرغبة في أن تدخل الحمام أكثر في أشهر الشتاء الباردة".
كما أضافت أنه في الوقت الحالي، هناك نقص في الأبحاث حول تلك الظاهرة مما يعني أننا لا نعرف مدى انخفاض درجة الحرارة التي تحتاج إليها قبل سريان مفعولها، ولكنك ما يعرفه العلماء أنه إذا تعرضت للهواء والبرودة بالخارج ستزور الحمام كثيرا وقد تلجأ إلى اقرب حمام في مطعم أو سوبر ماركت.
تنصح "جال" الأشخاص بالتدفئة ومحاولة تجنب الوقوف في الهواء الطلق لفترات طويلة في الشتاء، كما أنها شرحت تأثير التبول المتكرر على الجسم، حيث يمكنه أن يدمر توازن الجسم الطبيعي وفي بعض الحالات قد يكون مؤذيا.
وأشارت إلى أن التبول المتكرر قد يؤدي إلى إدرار البول الذي يدمر الأملاح الطبيعية والماء وتوازن المعادن في الجسم، كما قد يؤدي إلى حالة تسمى " نقص صوديوم الدم" إذا لم يكن هناك صوديوم كافي في جسمك، ما يمكن أن تصاب بحالة أخرى تسمى "فرط بوتاسيوم الدم" التي يكون فيها البوتاسيوم كثيرا في الجسم، بالإضافة إلى نقص بوتاسيوم الدم أيضا.
كل هذه الحالات الثلاث تثبت أنها قاتلة، وإذا كنت تتبول أكثر من اللازم فأنت في حاجة إلى سد نقص السوائل لتجنب الجفاف، ولكن ليس فقط جسمك هو الذي يمكن أن يتأثر بفرط نشاط المثانة، بل مخازن الطاقة قد تتأثر أيضا.
كيف توقف التبول المتكرر ليلا؟
1- ملاحظة عمل المثانة
قد يكون من المضحك تتبع الزيارات المتكررة إلى الحمام، ولكن ملاحظة عمل المثانة تصرف رائع من أجل تحديد السبب الرئيسي في الذهاب إلى الحمام ليلا.
عليك تتبع كمية السوائل من حيث النوع والكمية، وعدد المرات التي تستخدم فيها الحمام خلال اليوم، وعدد المرات التي يمكنك فيها استخدام الحمام في الليل.
2- تقليل إنتاج البول في الليل
عليك تجنب الإفراط في تناول السوائل قبل النوم بـ4- 6 ساعات سواء الموجودة في الطعام أو الشراب، ومن المهم تجنب الكافيين بعد الظهر حيث يؤدي إلى زيادة حموضة البول؛ مما يؤدي إلى تهيج بطانة المثانة، ويجعلك بحاجة إلى الحمام بشكل متكرر.
3- أفرغ المثانة قبل النوم
إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول، فمن المهم أخذها في وقت مبكر قبل النوم، كما عليك استشارة الطبيب أولا بكل ما تقوم به لكي لا يؤثر على صحتك.
4- إعادة توزيع السائل
في الوقت الذي يحدث فيه انتفاخ في الكاحلين أو الساقين، فإن السوائل تراكمت ثم تُعاد إلى مجرى الدم بعد الاستلقاء للنوم؛ مما يزيد من ضغط الدم الذي يسهم في عمل إضافي للكليتين لإنشاء المزيد من البول حتى يتمكن جسمك من التخلص من السوائل الزائدة خارج نظامك؛ مما يؤدي إلى استيقاظك لتفريغ المثانة.
5- النوم بقدر كافٍ
كثير من الناس يعتقدون فقط أن عليهم الذهاب إلى الحمام في الليل، لكن عندما يستيقظون، فإنهم ينتجون القليل من البول، وهذا يعني أن الأرق السبب في حدوث ذلك، ولهذا عليك التأكد من أنك لا تخرب نومك.