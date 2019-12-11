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لماذا تحتاج إلى التبول المتكرر في الشتاء؟

إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط، وهذه العملية هي التي تزيد من إنتاج البول
تحرير:فيروز ياسر ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
التبول في الشتاء
التبول في الشتاء
منذ بدء فصل الشتاء، وغالبا ما تدخل الحمام كثيرا، وتشعر بحاجتك إلى التبول أكثر من المعتاد خاصة في منتصف الليل دون علمك بما يحدث لك ومدى مخاطره عليك. وفقا لما قاله الخبراء فإنه من الشائع الشعور بالحاجة المتكررة إلى دخول الحمام أثناء الفترات التي يكون فيها الطقس باردا، فهذا الأمر يؤدي إلى عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول" التي تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، لذا شرحت ديانا جال، في الخدمة الطبية، سبب حدوث هذه العملية، وماذا تحتاج لتعرف عنها؟.. وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
قالت "ديانا" وقالت: "إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط، وهذه العملية هي التي تزيد من إنتاج البول، مما يمنحك الرغبة في أن تدخل الحمام أكثر في أشهر الشتاء الباردة". كما أضافت أنه في الوقت الحالي، هناك نقص في الأبحاث
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الزهايمر

دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
العلاج بالألوان

«المعالجة بالألوان».. تقلل من آلام المفاصل والعضلات

تحاول الأبحاث والدراسات العمل بشكل جيد لابتكار طرق حديثة للعلاج، والابتعاد عن العقاقير الطبية، التي يكون لها بعض الآثار الجانبية السلبية؛ على سبيل المثال، استخدام العلاج بالطاقة، والتركيز على المهارات، ولكن هل سمعت عن المعالجة بالألوان؟ إنها تعد إحدى الوسائل المستخدمة في علاج بعض الأمراض، ويطلق عليها أيضًا "العلاج بالضوء"، فكل لون يحمل وظيفة محددة، فيستخدم اللون الوردي في إزالة النفايات من الدورة الدموية، وتقوية الشرايين. وذلك نقلًا عن "bold sky".
عملية-جراحية

دراسة: موسيقى بيتهوفن وباخ تحسن من أداء الجراح

سماعك للموسيقى يجعل روحك ترقص، كما أنها تخفف عنك الهموم وتقلل من توترك الناتج عن ضغوطات الحياة والمشكلات اليومية التي لاتنتهي في الأساس. وليس من المدهش، حث الجراحين على سماع موسيقى موزارت ويوهان سباستيان باخ، بالإضافة إلى بيتهوفن أثناء إجراء العمليات على المرضى. بالنسبة للعلماء، وجد الأطباء أنه عن سماع تلك النوعية من الموسيقى فإنهم يكونون أكثر دقة وأسرع في إجراء العملية، حيث يمكن تعزيز أداء الجراحين في غرفة العمليات عندما يكون مستوى صوت الموسيقى ما بين المنخفض والمتوسط فقط.
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العطس

لا تعطس في يديك.. احمِ نفسك من جراثيم الشتاء

خلال فصل الشتاء، يعانى العديد من الأشخاص العطسَ المتكرر، سواء نتيجة الهواء البارد أو الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وأيًّا كان السبب فليس من الصحيح العطس في اليدين وانتشار الجراثيم فيهما، ولا أحد يريد أن يصاب بالسعال أو البلغم الذي يدعو إلى البصق، فكل تلك الأمور تجعل المصاب في حالة صحية سيئة ولا يستطيع العمل، وإذا كان في إجازة فإنه يقضيها طريح الفراش، وقبل الاحتفال بالكريسماس سيكون عليك البقاء بصحة جيدة كي لا يفوتك شيء؛ لذا تعرف على الخطوات التي يمكنك حماية نفسك بها من الجراثيم.
مجفف اليدين

دراسة حديثة: مجفف اليدين ينقل البكتيريا

يحاول العلماء بذل مجهود كبير ليصبح الإنسان صديقا للبيئة، ومن ثم سيكون عليه تقليل استغلال الطبيعة، وبالنظر إلى مجففات اليدين الموجودة في الحمامات العامة، فهناك دراسة جديدة ركزت على تلك الأداة، خاصة بعد اكتشاف الباحثين أنها تمتص البكتيريا البرازية من هواء الحمام، وتعيدها إلى أيدينا، كما تم نشر الدراسة في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي، ونتائجها تبدو قاطعة. في كل مرة تسحب فيها سيفون الحمام، سواءً كنت في منزلك أو في حمام عام، خاصة إن كان غطاء المرحاض مفتوحا، فإن البكتيريا تنتشر في الهواء.
الصابون-والباكتيريا

دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات

يحاول أغلبنا شراء أفضل صابون لليد يمكنه حمايتنا وحماية أسرتنا من الجراثيم التي تزداد بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء، ولهذا نصبح أكثر حذرا وربما نختار الصابون المضاد للبكتيريا للحماية من الانفلونزا والأمراض الأخرى. في الحقيقة أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وربما يحتوي على مواد كيميائية مؤذية، ولهذا السبب أوصت جمعية الغذاء والأدوية بإعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية اهذا النوع من الصابون وذلك وفقا لما ذكره موقع The Times of India.
امراض-القلب-عند-النساء

اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض. يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
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