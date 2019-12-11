لماذا تحتاج إلى التبول المتكرر في الشتاء؟

إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط، وهذه العملية هي التي تزيد من إنتاج البول

تحرير:فيروز ياسر ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

التبول في الشتاء

منذ بدء فصل الشتاء، وغالبا ما تدخل الحمام كثيرا، وتشعر بحاجتك إلى التبول أكثر من المعتاد خاصة في منتصف الليل دون علمك بما يحدث لك ومدى مخاطره عليك. وفقا لما قاله الخبراء فإنه من الشائع الشعور بالحاجة المتكررة إلى دخول الحمام أثناء الفترات التي يكون فيها الطقس باردا، فهذا الأمر يؤدي إلى عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول" التي تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، لذا شرحت ديانا جال، في الخدمة الطبية، سبب حدوث هذه العملية، وماذا تحتاج لتعرف عنها؟.. وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.

قالت "ديانا" وقالت: "إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط، وهذه العملية هي التي تزيد من إنتاج البول، مما يمنحك الرغبة في أن تدخل الحمام أكثر في أشهر الشتاء الباردة". كما أضافت أنه في الوقت الحالي، هناك نقص في الأبحاث