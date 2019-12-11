استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

شيكابالا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.

وجاءت القائمة كالتالي: - حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل. - خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم إمام - محمد عبد الشافي. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - إسلام جابر. -