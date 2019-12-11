رياضة

حمدي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
رد الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، بعدما شن الأخير، هجومًا شرسًا على اللاعب، الذي قام بفسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك.. تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".
وكتب النقاز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلا: "للتوضيح والرد على مرتضى منصور، منذ سنتين وأنا أتقاضى شهر و3 لا واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير". وواصل اللاعب التونسي، قائلا: "في اليوم اللى خرجت فيه في التليفزيون وقلت إن أنا أخذت فلوسي، بعدما نزلت الصحافة الخبر كلمني
اقرأ المزيد
احمد-شوبير (5)

شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة محمود كهربا

أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة أون سبورت، أن النادي الأهلي سيعلن عن صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، بنهاية اليوم. وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن النادي الأهلي قام بتأجيل الإعلان عن صفقة محمود عبدالمنعم كهربا لعدة أسباب، ويأتي في مقدمتها استكمال جميع الإجراءات القانونية من أجل ضمه دون مشاكل. وأكمل عن السبب الثاني مشيرًا إلى أن رغبة النادي الأهلي في الاطمئنان أولا على نتيجة الفريق الأول مساء اليوم أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.
شيكابالا 1) (3)

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
الاهلي- والهلال السوداني (3)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.
اقرأ المزيد من الأخبار
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
حمدى-النقاز

حمدي النقاز: لن أعود للزمالك مرة أخرى ولدي عرض مصري

أكد حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لن يعود لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، موضحًا أن كل خطواته قانونية. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب»، الذي يٌذاع على قناة «إم بي سي مصر»، قائلًا: "أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة.. لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احترامًا للجمهور، على الرغم أني لست مصريًا بل تونسيًا ومحترف وهذه مستحقات، أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية".
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يصل الزمالك لحسم مصيره مع الفريق

وصل المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء، لحضور اجتماع مع مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك اجتماعه مع ميتشو، عقب نهاية زيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور. ويناقش رئيس الزمالك، خلال الجلسة الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية، وتقييم المدرب الصربي ورؤيته للفترة المقبلة، وبناءً عليه سيتحدد مصيره، سواء تجديد الثقة أو رحيله.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]