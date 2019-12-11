حمدي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

حمدي النقاز

رد الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، بعدما شن الأخير، هجومًا شرسًا على اللاعب، الذي قام بفسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك.. تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".

وكتب النقاز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلا: "للتوضيح والرد على مرتضى منصور، منذ سنتين وأنا أتقاضى شهر و3 لا واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير". وواصل اللاعب التونسي، قائلا: "في اليوم اللى خرجت فيه في التليفزيون وقلت إن أنا أخذت فلوسي، بعدما نزلت الصحافة الخبر كلمني