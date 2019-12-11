حمدي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور
تحرير:علي الزيني
١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
حمدي النقاز
رد الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، بعدما شن الأخير، هجومًا شرسًا على اللاعب، الذي قام بفسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك.. تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".
وكتب النقاز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلا: "للتوضيح والرد على مرتضى منصور، منذ سنتين وأنا أتقاضى شهر و3 لا واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير".
وواصل اللاعب التونسي، قائلا: "في اليوم اللى خرجت فيه في التليفزيون وقلت إن أنا أخذت فلوسي، بعدما نزلت الصحافة الخبر كلمني
وكتب النقاز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلا: "للتوضيح والرد على مرتضى منصور، منذ سنتين وأنا أتقاضى شهر و3 لا واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير".
وواصل اللاعب التونسي، قائلا: "في اليوم اللى خرجت فيه في التليفزيون وقلت إن أنا أخذت فلوسي، بعدما نزلت الصحافة الخبر كلمني وقال لي إني أخرج وأتكلم بأني أخذت مستحقاتي خوفا من الإعلام، وآنذاك لم يصلني ولا مليم من 4 أشهر".
واختتم لاعب الزمالك السابق، قائلا: "بالنسبة لموضوع المدرسية لم يساندني أحد وحين ما كنت أتصل بيهم ما كانش ولا واحد يرد عليا فى التليفون يعني كل الكلام الذي نسب إليَّ من مرتضى منصور كله افتراء وكذب وليس له أي أساس من الصحة".
وفي يناير 2019، أعلن الزمالك تعاقده مع حمدي النقاز لمدة ثلاث سنوات ونصف، إلا أن الأخير فسخ التعاقد لعدم حصوله على مستحقاته.