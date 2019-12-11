رياضة

شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة محمود كهربا

تحرير:محمد جمال ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة أون سبورت، أن النادي الأهلي سيعلن عن صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، بنهاية اليوم. وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن النادي الأهلي قام بتأجيل الإعلان عن صفقة محمود عبدالمنعم كهربا لعدة أسباب، ويأتي في مقدمتها استكمال جميع الإجراءات القانونية من أجل ضمه دون مشاكل. وأكمل عن السبب الثاني مشيرًا إلى أن رغبة النادي الأهلي في الاطمئنان أولا على نتيجة الفريق الأول مساء اليوم أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف شوبير أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سوف يتم إما بعد نهاية مباراة الأهلي ووادي دجلة بساعات قليلة أو ستتم في صباح يوم غد الخميس، على أن يُرسل النادي الأهلي كل الأوراق القانونية اللازمة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل قيد اللاعب في قائمة القلعة الحمراء. كما أوضح أن كهربا سوف يكون من ضمن لاعبي
اقرأ المزيد
حمدى-النقاز

حمدي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور

رد الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، بعدما شن الأخير، هجومًا شرسًا على اللاعب، الذي قام بفسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك.. تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".
شيكابالا 1) (3)

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
الاهلي- والهلال السوداني (3)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود- كهربا

محمود كهربا على «إنستجرام»: «وينصرك الله نصرا عزيزا»

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تحمل آية قرآنية: «وينصرك الله نصرا عزيزا»، وعلق قائلًا: "ليست صدفة إنها رسالة لك". وكان رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، قد أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع محمود كهربا، الذي رحل عن فريق الزمالك دون رغبة الأخير، قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي.
سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
نادي مصر

نادي مصر يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة دجلة

حقق فريق نادي مصر فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى سلطان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير، وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.
خالد-الغندور (1)

أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]