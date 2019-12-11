شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة محمود كهربا

تحرير:محمد جمال ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

أحمد شوبير

أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة أون سبورت، أن النادي الأهلي سيعلن عن صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، بنهاية اليوم. وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن النادي الأهلي قام بتأجيل الإعلان عن صفقة محمود عبدالمنعم كهربا لعدة أسباب، ويأتي في مقدمتها استكمال جميع الإجراءات القانونية من أجل ضمه دون مشاكل. وأكمل عن السبب الثاني مشيرًا إلى أن رغبة النادي الأهلي في الاطمئنان أولا على نتيجة الفريق الأول مساء اليوم أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شوبير أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سوف يتم إما بعد نهاية مباراة الأهلي ووادي دجلة بساعات قليلة أو ستتم في صباح يوم غد الخميس، على أن يُرسل النادي الأهلي كل الأوراق القانونية اللازمة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل قيد اللاعب في قائمة القلعة الحمراء. كما أوضح أن كهربا سوف يكون من ضمن لاعبي