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«الكركم».. توابل صحية وماسك طبيعي مضاد للبثور

الكركم يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، والعسل يتميز بمعدلات عالية من الترطيب، ويكافح الباكتيريا أيضَا، فكلاهما معًا يساعد على تقييد البثور والتخلص منه.
تحرير:إسراء سليمان ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
فوائد الكركم
فوائد الكركم
الكركم من التوابل الهامة في كل مطبخ، حيث تعطي مذاق رائع للطعام، وتمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنها تحتوي على مكون قوي يسمى "الكركمين"، يعتبر الكركم مضاد قوي للالتهابات، كما يحارب السرطان، مفيد لصحة الكبد، ويساعد في السيطرة على مرض السكري، على الجانب الآخر، يستخدم في عديد من الماسكات الطبيعية، على سبيل المثال ماسك الكركم مع العسل، يعمل على توهج البشرة، ويقلل من البثور، وغيرها من الماسكات الأخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر البثور من الأشياء المزعجة، تسبب التهاب في الوجه، تجعلك تبدو في مظهر غير لائق، يعتبر الكركم من التوابل الذهبية، التي توجد في كل بيت، ولكن هل تعلم إنها رائعة أيضًا في التخلص من البثور السوداء أو البيضة؟ يتميز الكركم بخصائص علاجية، فهو لا يعد مكون صحي لإدراجه في النظام الغذائي فقط، ولكن أيضًا يستخدم
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فوائد-الموز -لصحية

هل يمكن لماسك الموز أن يساعد في صحة بشرتك؟

الموز من الفواكه المهمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على ضبط معدلات ضغط الدم، ويساعد على عملية هضم صحية، ويحفز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى ذلك، توجد عدة استخدامات مختلفة للموز، على سبيل المثال يستخدم كماسك طبيعي على الوجه، للتخلص من المشكلات الجلدية مثل حب الشباب، كما أنه يوفر حماية للبشرة من أشعة الشمس الحارقة، ويساعد في التخلص من البشرة الجافة، وخاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، نقلا عن "healthline".
الام-القدم

"زيت لبان الدكر".. 6 زيوت حيوية لعلاج جفاف القدمين

منذ أيام قليلة أعلن فصل الشتاء عن مجيئه، وعند الحديث عن هذا الفصل، لابد من تذكر جفاف البشرة، والمشكلات الجلدية المتعلقة بالشتاء، على سبيل المثال جفاف البشرة وتشقق القدمين، وفقد معدلات الترطيب، وغيره من المشكلات الأخرى، لذا نلجأ إلى استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتميز بتأثير أسرع من الكريمات، لبناء طبقة واقية على الجلد، ولكن ننسى بعض الأجزاء في الجسم، على سبيل المثال القدمان، تتعرضان للتشقق والجفاف، وتحتاجان -أيضًا- إلى عناية خاصة، نقلا عن "boldsky".
فوائد-البندق

إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة.. 7 فوائد لزيت البندق

نشعر بالجوع بين الوجبات الرئيسية، ونحتاج إلى خيارات صحية من الطعام، تساعدنا على الشعور بالشبع، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، كما تلعب المكسرات دورا كبيرا في تجنب الجوع، بما في ذلك البندق، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ومن ثم فإن زيت البندق يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، خاصةً لفاعليته في الحفاظ على البشرة والشعر، نقلًا عن موقع "health line".
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تغيير العادات الغذائية (2)

غسيل الأسنان والرياضة.. عادات صحية قد تضرك

توجد بعض من العادات الصحية التي نفعلها كل يوم، على سبيل المثال تناول كميات كافية من المياه، ممارسة تمرينات رياضية في الساعات الأولى من النهار، إضافة إلى تناول كوب من القهوة، وبعض الأشخاص يقومون بتناول مكملات غذائية، قد تلحق الضرر بهم، وتؤدي إلى الكثير من الآثار الجانبية، هذه العادات تعتبر صحية من الخارج، ولكن الإفراط في ممارستها، قد ينتج عنه ضرر كبير بك، على سبيل المثال الإفراط في الرياضة الشاقة، قد يؤذي بعضلاتك على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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