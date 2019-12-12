«الكركم».. توابل صحية وماسك طبيعي مضاد للبثور

الكركم يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، والعسل يتميز بمعدلات عالية من الترطيب، ويكافح الباكتيريا أيضَا، فكلاهما معًا يساعد على تقييد البثور والتخلص منه.
الكركم من التوابل الهامة في كل مطبخ، حيث تعطي مذاق رائع للطعام، وتمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنها تحتوي على مكون قوي يسمى "الكركمين"، يعتبر الكركم مضاد قوي للالتهابات، كما يحارب السرطان، مفيد لصحة الكبد، ويساعد في السيطرة على مرض السكري، على الجانب الآخر، يستخدم في عديد من الماسكات الطبيعية، على سبيل المثال ماسك الكركم مع العسل، يعمل على توهج البشرة، ويقلل من البثور، وغيرها من الماسكات الأخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر البثور من الأشياء المزعجة، تسبب التهاب في الوجه، تجعلك تبدو في مظهر غير لائق، يعتبر الكركم من التوابل الذهبية، التي توجد في كل بيت، ولكن هل تعلم إنها رائعة أيضًا في التخلص من البثور السوداء أو البيضة؟ يتميز الكركم بخصائص علاجية، فهو لا يعد مكون صحي لإدراجه في النظام الغذائي فقط، ولكن أيضًا يستخدم
تعتبر البثور من الأشياء المزعجة، تسبب التهاب في الوجه، تجعلك تبدو في مظهر غير لائق، يعتبر الكركم من التوابل الذهبية، التي توجد في كل بيت، ولكن هل تعلم إنها رائعة أيضًا في التخلص من البثور السوداء أو البيضة؟ يتميز الكركم بخصائص علاجية، فهو لا يعد مكون صحي لإدراجه في النظام الغذائي فقط، ولكن أيضًا يستخدم في علاج العديد من المشكلات المتعلقة بالبشرة، بما في ذلك البثور.
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لماذا تستخدم الكركم في علاج البثور؟
يعتبر انسداد المسام نتيجة الأتربة، أحد الأسباب الأساسية لظهور البثور، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة المسام، ومنع تراكم أتربة عليها، عليك بتطبيق ماسكات الكركم، حيث يتميز الكركم بخصائص مضادة للبكيتريا والمايكروبات، وبالتالي يحمي البشرة من التهابات حب الشباب، وتكافح الباكتيريا المسببة للالتهابات أيضًا، كما تساعد أيضًا في التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة، وينتج عن ذلك حماية المسام من الانسداد، و نظرًا أن الكركم يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، يساعد في التهدئة من البقع التي تظهر على البشرة.
ما يلي بعض من العلاجات المنزلية باستخدام الكركم، وتساعد في التخلص من البثور:
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1-الكركم مع العسل
نظرًا لأن الكركم يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والمايكروبات، و العسل يتميز بمعدلات عالية من الترطيب، ويكافح الباكتيريا أيضَا، فكلاهما معًا يساعد على تقييد البثور والتخلص منها، إضافة إلى توهج البشرة، ولتحضير ماسك العسل والكركم، عليك بوضع ملعقة من الكركم على نصف ملعقة من العسل، واتركه على وجهك لمدة 10 دقائق، واغسله بالماء الفاتر.
2-الكركم والزبادي
يتميز الكركم بخصائص مضادة للبثور، بجانب أن الزبادي يتميز بخصائص تساعد على الشفاء السريع من الندبات، وكلاهما معًا خليط رائع، يساعد على الوقاية من حب الشباب، وآثاره المزعجة، وبالنسبة للمكونات، عليك بوضع نصف ملعقة من الكركم مع ملعقتان من الزبادي، و ضع الخليط على وجهك، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
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3-الطماطم والكركم
الخصائص الحمضية للطماطم تساعد على تنظيم البثور، بينما يعمل الكركم على حماية الجلد من الالتهابات، وبالنسبة للمكونات، عليك باحضار ثمرة طماطم والقليل من الكركم، عليك بهرس الطماطم جيدًا، وأضف إليها الكركم، لتحصل على خليط فعال، واتركه على وجهك لمدة 5-10 دقيقة، وعندما يجف، يمكنك غسله بالماء الفاتر، وعليك بتكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع.
4-الكركم مع العسل واللبن
ينظف اللبن البشرة بعمق، ويساعد العسل في ترطيبها بشكل جيد، إضافة إلى إزالة الندبات الناتجة عن البثور، بجانب ذلك هذا الخليط الرائع يساعد على تفتيح البشرة بشكل محلوظ، وبالنسبة للمكونات، عليك بوضع 4 معالق من مسحوق الكركم، و4 ملاعق من العسل، وملعقة من اللبن، عليك بخلط المكونات جيدًا، وتطبيقها على الوجه لمدة 10 دقائق، كرر ذلك مرتين في الأسبوع لتحصل على نتيجة رائعة.
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