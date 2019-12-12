«الكركم».. توابل صحية وماسك طبيعي مضاد للبثور

الكركم يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، والعسل يتميز بمعدلات عالية من الترطيب، ويكافح الباكتيريا أيضَا، فكلاهما معًا يساعد على تقييد البثور والتخلص منه.

تحرير:إسراء سليمان ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

فوائد الكركم

الكركم من التوابل الهامة في كل مطبخ، حيث تعطي مذاق رائع للطعام، وتمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنها تحتوي على مكون قوي يسمى "الكركمين"، يعتبر الكركم مضاد قوي للالتهابات، كما يحارب السرطان، مفيد لصحة الكبد، ويساعد في السيطرة على مرض السكري، على الجانب الآخر، يستخدم في عديد من الماسكات الطبيعية، على سبيل المثال ماسك الكركم مع العسل، يعمل على توهج البشرة، ويقلل من البثور، وغيرها من الماسكات الأخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

تعتبر البثور من الأشياء المزعجة، تسبب التهاب في الوجه، تجعلك تبدو في مظهر غير لائق، يعتبر الكركم من التوابل الذهبية، التي توجد في كل بيت، ولكن هل تعلم إنها رائعة أيضًا في التخلص من البثور السوداء أو البيضة؟ يتميز الكركم بخصائص علاجية، فهو لا يعد مكون صحي لإدراجه في النظام الغذائي فقط، ولكن أيضًا يستخدم