جريمة

مسنة تقتل حفيدة زوجها بـ«شاكوش» في أطفيح

تحرير:محمد أبو زيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
طفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، وقفت على «عتبة» منزل جدها لزيارته إلا أنها فوجئت بتصرف غريب من زوجة جدها التي اقتربت من الـ60 عامًا، حيث اعتدت عليها بالضرب بـ«شاكوش» على رأسها وفرت هاربة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة بجرح في فروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه في وجود شبهة جنائية بإصابتها. التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي كشفت أن المتهمة زوجة جد الطفلة، وتعدت عليها بالضرب لمنعها من رؤية جدها وزيارته مرة أخرى.
قوة أمنية من مباحث الجيزة تمكنت من القبض على المتهمة بقتل حفيدة زوجها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. وفي أكتوبر الماضي، عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبدالفتاح عبداللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها "أماني محمد
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قوات-الشرطة (3)

بـ80 مليون جنيه.. مداهمة معمل لإنتاج مخدر «الآيس» في الجيزة

ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، نتج عنها ضبط أحد الأشخاص بالجيزة أثناء قيامه بتجهيز معمل لإنتاج مخدر الآيس «الشابو» وزراعة نبات الماريجوانا المخدر. البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، تخصص نشاطه في مجال الاتجار بالمخدرات، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة؛ متخذا من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقام بترويج كميات كبيرة منه على عملائه في محافظات الجمهورية.
المتهم-باغتصاب-طفلة-البامبرز

من الاغتصاب لـ«حبل عشماوي».. رحلة مغتصب «طفلة البامبرز»

داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، نفذ صباح اليوم حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة «جنا»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته. «جنا»، طفلة لم يكن عمرها يتجاوز العامين، إذر هزت قضيتها الرأي العام بعدما حررت والدتها بلاغًا في مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، في مارس 2016، اتهمت فيه المتهم الذي تم إعدامه صباح اليوم، بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها داخل «عشة» مهجورة، والتعدي عليها جنسيا.
اعدام

تنفيذ الإعدام على المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

أعلن محامون أن القوات الأمنية نفذت حكم الإعدام فى حق "إبراهيم محمود"، 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة "جنى" البالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بإعدامه شنقًا، جراء الإثم الذى ارتكبه باختطاف الطفلة وهتك عرضها واغتصابها والشروع فى قتلها، وهو الحكم الذى أعربت أسرة الطفلة المجني عليها عن أنه قمة العدالة وعنوان الحقيقة، وشفى غليل الأم والأب وأنصفهما، مؤكدين أن الحكم سيكون رادعا لكل شيطان تسول له نفسه أن تمتد يده بالسوء إلى طفل بريء.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
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جثة (3)

«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
جثة (1)

«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
جثة- المريوطية (1)

«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية

جريمة بشعة بدأت خيوطها تنكشف سريعا، كان أبطالها الأهالي، عندما تمكنوا من ضبط رجل وسيدة قبل التخلص من جثه، وإلقائها في ترعة المريوطة، وتحفظوا عليهما حتى حضرت قوات الشرطة،وألقت القبض على المتهمين، وذلك تحت إشراف العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إذ ظهر خلال التحقيقات مع المتهمة الرئيسية ملابسات الواقعة، عندما تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه الذي ادعى قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات، والذي كان يعاني من ضعف في النطق.
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