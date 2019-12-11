مسنة تقتل حفيدة زوجها بـ«شاكوش» في أطفيح

تحرير:محمد أبو زيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

جثة- أرشيفية

طفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، وقفت على «عتبة» منزل جدها لزيارته إلا أنها فوجئت بتصرف غريب من زوجة جدها التي اقتربت من الـ60 عامًا، حيث اعتدت عليها بالضرب بـ«شاكوش» على رأسها وفرت هاربة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة بجرح في فروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه في وجود شبهة جنائية بإصابتها. التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي كشفت أن المتهمة زوجة جد الطفلة، وتعدت عليها بالضرب لمنعها من رؤية جدها وزيارته مرة أخرى.

قوة أمنية من مباحث الجيزة تمكنت من القبض على المتهمة بقتل حفيدة زوجها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. وفي أكتوبر الماضي، عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبدالفتاح عبداللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها "أماني محمد