على هامش منتدى السلام.. وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي في أسوان

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي

في أسوان، حيث ينعقد منتدى السلام والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، ونائب وزير الدفاع الفرنسي حول استقرار القارة السمراء ومكافحة الإرهاب. القائد العام التقى الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على هامش حضوره فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة.

كما تطرقت المباحثات إلى التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات. وأكد الفريق أول زكي على عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أشاد