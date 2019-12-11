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على هامش منتدى السلام.. وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي في أسوان

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي
وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي
في أسوان، حيث ينعقد منتدى السلام والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، ونائب وزير الدفاع الفرنسي حول استقرار القارة السمراء ومكافحة الإرهاب. القائد العام التقى الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على هامش حضوره فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة.
كما تطرقت المباحثات إلى التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات. وأكد الفريق أول زكي على عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أشاد
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مبادرة- رائد -التحول -الرقمي

ضمن رؤية مصر 2030.. تدشين مبادرة «رائد التحول الرقمي» بالأزهر

بتوجيهات من فضيلة وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، وسعي الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، والذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر. وفي أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، دشن مركز المعلومات بالأزهر الشريف، والتابع لقطاع مكتب شيخ الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد، مبادرة «رائد التحول الرقمي»، بالإضافة إلى نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، من خلال مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر.
القوات- البحرية- تنفذ -تدريبات -بالبحر المتوسط (3)

بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط

بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
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الطيب: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف في مقدمة أولوياتنا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاربعاء، وفدًا للأئمة والدعاة من كردستان العراق، من المتدربين بالأزهر الشريف. في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الأئمة والوعاظ المتدربين بالأزهر الشريف من إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن العلماء من الأئمة والدعاة هم النواة لصلاح المجتمع وتقديم الصورة الأمثل لسماحة الإسلام ووسطيته، التي تقتضي الحث على احتواء الآخر ونبذ ثقافة الكراهية.
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البرلمان يطالب بالإسراع في تطوير الإعلام لمواجهة «القنوات المأجورة»

أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرا برلمانيا حول تعامل الحكومة مع الآهداف الآساسية للرسالة الإعلامية، وضرورة الحفاظ على الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات التى تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجى والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة.
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القوات- البحرية- تنفذ -تدريبات -بالبحر المتوسط (3)

بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط

بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
السيسي-اديس-بابا (3)

السيسي: هناك أملا وتفاؤلا بمستقبل إفريقيا رغم الصعوبات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجهها، والتي بدورها تكون مبنية على التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "إفريقيا التي نريدها.. استدامة الأمن والسلام والأمن والتنمية"، إنه التحديات التي تواجه إفريقيا، أنه "على الرغم من كل التحديات الموجودة ورغم كل الصعوبات التي تواجه القارة، أرى أن هناك أملا وتفاؤلا بالمستقبل، لكن أرى أن التحرك الذي تحركته القارة الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، هو تحرك إيجابي جدا ويدعو للتفاؤل وحجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى".
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الجزائر: لا مكان للتزوير وسلب إرادة الشعب في انتخابات الرئاسة

أكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر مساء اليوم السبت، أنها عازمة على صون صوت المواطن والشعب في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، إذ ذكرت السلطة في بيان لها: «أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ إنشائها في 15 سبتمبر 2019، تسير بخطى ثابتة في اتجاه تجسيد إرادة الشعب وتطبيق شعارات الهبة الشعبية في اتجاه التغيير منذ 22 فبراير، وهو ما عاهدت عليه الشعب والشهداء والوطن في القسم على كتاب الله».
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المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة أثناء طلعة تدريبية.. ونجاة الطيار

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 5/ 12/ 2019، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، مشيرا إلى أنه جارى تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.
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