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بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
تدريبا ت القوات البحرية
تدريبا ت القوات البحرية
بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
وخلال التدريبات نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. وتضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون)
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ضمن رؤية مصر 2030.. تدشين مبادرة «رائد التحول الرقمي» بالأزهر

بتوجيهات من فضيلة وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، وسعي الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، والذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر. وفي أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، دشن مركز المعلومات بالأزهر الشريف، والتابع لقطاع مكتب شيخ الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد، مبادرة «رائد التحول الرقمي»، بالإضافة إلى نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، من خلال مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر.
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الطيب: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف في مقدمة أولوياتنا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاربعاء، وفدًا للأئمة والدعاة من كردستان العراق، من المتدربين بالأزهر الشريف. في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الأئمة والوعاظ المتدربين بالأزهر الشريف من إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن العلماء من الأئمة والدعاة هم النواة لصلاح المجتمع وتقديم الصورة الأمثل لسماحة الإسلام ووسطيته، التي تقتضي الحث على احتواء الآخر ونبذ ثقافة الكراهية.
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على هامش منتدى السلام.. وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي في أسوان

في أسوان، حيث ينعقد منتدى السلام والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، ونائب وزير الدفاع الفرنسي حول استقرار القارة السمراء ومكافحة الإرهاب. القائد العام التقى الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على هامش حضوره فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة.
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البرلمان يطالب بالإسراع في تطوير الإعلام لمواجهة «القنوات المأجورة»

أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرا برلمانيا حول تعامل الحكومة مع الآهداف الآساسية للرسالة الإعلامية، وضرورة الحفاظ على الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات التى تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجى والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة.
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على هامش منتدى السلام.. وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي في أسوان

في أسوان، حيث ينعقد منتدى السلام والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، ونائب وزير الدفاع الفرنسي حول استقرار القارة السمراء ومكافحة الإرهاب. القائد العام التقى الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على هامش حضوره فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة.
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وزير دفاع جمهورية «الجبل الأسود» يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد زيارة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، مؤكدا حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.
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الجزائر: لا مكان للتزوير وسلب إرادة الشعب في انتخابات الرئاسة

أكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر مساء اليوم السبت، أنها عازمة على صون صوت المواطن والشعب في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، إذ ذكرت السلطة في بيان لها: «أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ إنشائها في 15 سبتمبر 2019، تسير بخطى ثابتة في اتجاه تجسيد إرادة الشعب وتطبيق شعارات الهبة الشعبية في اتجاه التغيير منذ 22 فبراير، وهو ما عاهدت عليه الشعب والشهداء والوطن في القسم على كتاب الله».
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ختام التدريب البحري المصري الروسي «جسر الصداقة 2019»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019 بنطاق الأسطول الشمالى بمسرح عمليات البحر المتوسط، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بالمسرح، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.
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