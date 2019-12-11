بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

تدريبا ت القوات البحرية

بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.

وخلال التدريبات نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. وتضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون)