بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط
تحرير:أميرة إبراهيم
١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
تدريبا ت القوات البحرية
بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة.
كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
وخلال التدريبات نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.
وتضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون)
وخلال التدريبات نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.
وتضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.
نجاح عملية إطلاق الصاروخ «عمق سطح» من الغواصة بعمق البحر أبرز وأكد على مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية، وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة، وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.
تعكس التدريبات البحرية الإستراتيجية العسكرية المصرية التي تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.