سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ضمن رؤية مصر 2030.. تدشين مبادرة «رائد التحول الرقمي» بالأزهر

تحرير:محمد فتحي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
مبادرة رائد التحول الرقمي
مبادرة رائد التحول الرقمي
بتوجيهات من فضيلة وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، وسعي الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، والذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر. وفي أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، دشن مركز المعلومات بالأزهر الشريف، والتابع لقطاع مكتب شيخ الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد، مبادرة «رائد التحول الرقمي»، بالإضافة إلى نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، من خلال مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر.
و تسعى المبادرة إلى تنفيذ رؤية الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وذلك من خلال تخصيص رائد للتحول الرقمي من أحد العاملين بالمعاهد الأزهرية ممن يجيدون التعامل مع الحاسب الآلي والتعامل مع الإنترنت، حيث يقوم بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية، أبرزها نظام إدارة شئون الطلاب، ومن خلاله يتم تسجيل بيانات
اقرأ المزيد
القوات- البحرية- تنفذ -تدريبات -بالبحر المتوسط (3)

بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط

بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
احمد-الطيب (3)

الطيب: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف في مقدمة أولوياتنا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاربعاء، وفدًا للأئمة والدعاة من كردستان العراق، من المتدربين بالأزهر الشريف. في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الأئمة والوعاظ المتدربين بالأزهر الشريف من إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن العلماء من الأئمة والدعاة هم النواة لصلاح المجتمع وتقديم الصورة الأمثل لسماحة الإسلام ووسطيته، التي تقتضي الحث على احتواء الآخر ونبذ ثقافة الكراهية.
الفريق- أول -محمد- زكي -يلتقى -وزير -الدفاع- والأمن- الفرنسى (1)

على هامش منتدى السلام.. وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي في أسوان

في أسوان، حيث ينعقد منتدى السلام والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، ونائب وزير الدفاع الفرنسي حول استقرار القارة السمراء ومكافحة الإرهاب. القائد العام التقى الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على هامش حضوره فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة.
أسامة-هيكل (2)

البرلمان يطالب بالإسراع في تطوير الإعلام لمواجهة «القنوات المأجورة»

أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرا برلمانيا حول تعامل الحكومة مع الآهداف الآساسية للرسالة الإعلامية، وضرورة الحفاظ على الإعلام الرسمى للدولة وتدعيمه بكافة الإمكانيات التى تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجى والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الضريبة-العقارية

رئيس مصلحة الضرائب عن التحول الرقمي: أمر هام وأصبح ضروريا

قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة من خلال الإستراتيجية القومية و"رؤية مصر 2030" حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر، حيث أنها توجه رسائل طمأنة لجميع المستثمرين بكافة دول العالم. وأشارت المصلحة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالعلمي السنوي الرابع والعشرين، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان إدارة التحول الرقمي لتحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030. وأضاف حسين، أن ما تقوم به المصلحة من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية، ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
مجلس-النواب (2)

نائب: أماكن تحفيظ القرآن غير المرخصة خطر على العقول

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه بالرغم من وضع وزارة الأوقاف عدة شروط لعمل مكاتب تحفيظ القرآن، إلا أن بعض المحافظات ما زالت تعاني من انتشار مكاتب تحفيظ القرآن غير المرخصة، والتي تشكل خطورة على عقول النشء لسهولة تأثرهم بما يبثه القائمين على هذه المكاتب من أفكار قد تحمل قيم التشدد والتطرف، موضحا أن هذه المكاتب يعمل بها محفظين لم يكملوا تعليمهم أو حاصلين على دبلومات فنية، أي أنهم محفظين غير معتمدين أو مرخص لهم بالتحفيظ من الأزهر الشريف أو من وزارة الأوقاف وبالتالي فهم يعملون خارج إطار القانون.
اتصالات-مصر (1)

اتصالات مصر توقع اتفاقية مع العاصمة الإدارية لخدمة المدن الذكية

احتفلت شركة اتصالات مصر بتوقيع عقد اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فقد استطاعت الشركة بعد منافسة قوية، أن تفوز بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون اتصالات مصر مع كبري الشركات العالمية، والتي تعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير التغطية التأمينية لجميع طلابنا

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، إذ قال الطيب، إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة، مطالبًا المسؤولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكافة الطلاب دون تمييز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]