ضمن رؤية مصر 2030.. تدشين مبادرة «رائد التحول الرقمي» بالأزهر

تحرير:محمد فتحي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

مبادرة رائد التحول الرقمي

بتوجيهات من فضيلة وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، وسعي الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، والذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر. وفي أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، دشن مركز المعلومات بالأزهر الشريف، والتابع لقطاع مكتب شيخ الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد، مبادرة «رائد التحول الرقمي»، بالإضافة إلى نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، من خلال مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر.

و تسعى المبادرة إلى تنفيذ رؤية الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وذلك من خلال تخصيص رائد للتحول الرقمي من أحد العاملين بالمعاهد الأزهرية ممن يجيدون التعامل مع الحاسب الآلي والتعامل مع الإنترنت، حيث يقوم بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية، أبرزها نظام إدارة شئون الطلاب، ومن خلاله يتم تسجيل بيانات