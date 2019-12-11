رياضة

استعدادًا للكلاسيكو.. بيان جديد من الاتحاد الإسباني

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
برشلونة- ريال مدريد
برشلونة- ريال مدريد
أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًّا، قبل مواجهة الكلاسيكو الذي يجمع فريق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، والمقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب «كامب نو»، بعدما شهدت الساعات الماضية اضطرابات بشأن إقامة المباراة، وهددت جبهة «تسونامي الديمقراطية» المطالبة باستقلال كتالونيا بالتجهيز لوقفة احتجاجية قبل ساعات قليلة من موعد إقامة اللقاء، الذي كان مقررًا له في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية، بسبب الاحتجاجات التي أقيمت في إقليم كتالونيا.
وقال الاتحاد الإسباني في البيان الذي أصدره على الموقع الرسمي: "فيما يتعلق بمباراة الكلاسيكو التي ستقام يوم 18 ديسمبر في كامب نو، بين برشلونة وريال مدريد، فالاتحاد الإسباني لا يملك أي سلطة فيما يخص الأمور الأمنية، ستطبق العقوبات في حالة مخالفة اللوائح والقوانين داخل الملعب، حيث سيتم اللجوء إلى قواعد
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جنارو جاتوزو

رسميًّا.. جاتوزو مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعاقده مع جنارو جاتوزو من أجل قيادة تدريب الفريق خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي أقيل بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة. وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أنشيلوتي من التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية وعلى الأرجح سيكون آرسنال، وهو ما دفع ناديه إلى إقالته.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

فايلر يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهته مع فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصري الممتاز ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 12 نقطة حصدهم من 4 مباريات ويحتل المركز الثالث بجدول المسابقة خلف الاتحاد والمقاولون العرب بنقطة واحدة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط حصدهم من 6 مباريات.
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يفوز على المقاصة وتعادل الحدود ونادي مصر

نجح فريق الإسماعيلي في العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد الشامي، محمد هشام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي، عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
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برشلونة-اتيلتكو-مدريد

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
real madred

ريال مدريد يخطف صدارة الليجا بالفوز على ألافيس

حقق فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فوزًا ثمينا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وسجل سيرخيو راموس هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوكاس بيريز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كارفاخال هدف الفوز للملكي، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
ليونيل ميسي (1)

موندو ديبورتيفو تكشف حقيقة تواصل ميسي مع نيمار

انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، التي أفادت تواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النجم البرازيلي الآخر نيمار، وذلك بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، على الرغم من الفوز ذهابًا في الكامب نو بثلاثية نظيفة، وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد نشرت أن ميسي قال لنيمار عبر تطبيق واتساب: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري الأبطال، أريدك أن تعود، وفي غضون عامين سأرحل وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني".
برشلونة- بوروسيا دورتموند

برشلونة يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في دوري الأبطال

حجز فريق برشلونة الإسباني مقعدًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق الكتالوني في الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تأهل البلوجرانا كمتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة، ويعد هذ الموسم الثالث عشر على التوالي الذي يتأهل فيه فريق برشلونة كمتصدر لمجموعته من دور المجموعات بدوري الأبطال. كما لم يفشل رفقاء ميسي في بلوغ دور الـ16 من البطولة القارية منذ موسم 2007-2008، كمتصدر لمجموعة.
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