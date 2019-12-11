استعدادًا للكلاسيكو.. بيان جديد من الاتحاد الإسباني

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

برشلونة- ريال مدريد

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًّا، قبل مواجهة الكلاسيكو الذي يجمع فريق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، والمقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب «كامب نو»، بعدما شهدت الساعات الماضية اضطرابات بشأن إقامة المباراة، وهددت جبهة «تسونامي الديمقراطية» المطالبة باستقلال كتالونيا بالتجهيز لوقفة احتجاجية قبل ساعات قليلة من موعد إقامة اللقاء، الذي كان مقررًا له في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية، بسبب الاحتجاجات التي أقيمت في إقليم كتالونيا.

وقال الاتحاد الإسباني في البيان الذي أصدره على الموقع الرسمي: "فيما يتعلق بمباراة الكلاسيكو التي ستقام يوم 18 ديسمبر في كامب نو، بين برشلونة وريال مدريد، فالاتحاد الإسباني لا يملك أي سلطة فيما يخص الأمور الأمنية، ستطبق العقوبات في حالة مخالفة اللوائح والقوانين داخل الملعب، حيث سيتم اللجوء إلى قواعد