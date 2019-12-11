سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تفاصيل اجتماعات منتدى الأعمال المصري الإماراتي بالقاهرة

عامر:حجم الإصدارات الدولية للسندات التي قامت بها مصر، وصل إلى نحو 20 مليار دولار.. العصار: الإمارات الداعم الرئيسي لمصر في مراحل دقيقة وفارقة في تاريخها.. السادات: السياسات التي تنتهجها مصر حاليا تع
تحرير:أحمد البرماوي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
منتدى الأعمال المصري الإماراتي بالقاهرة
منتدى الأعمال المصري الإماراتي بالقاهرة
شهدت القاهرة انعقاد منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، الذي يهدف إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في البلدين، وذلك استكمالاً لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لدولة الإمارات الشهر الماضي، إذ حضر فعاليات المنتدى عمرو نصار وزير التجارة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الامارتية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك.
كما شارك في المنتدى الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات (المملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة) والشركة المصرية لضمان الصادرات عدد من ممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي وأكثر من 250 مسئول ومستثمر من البلدين. قال طارق عامر
اقرأ المزيد
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: مصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حققت خلال الفترات الماضية أعلى معدلات نمو في العالم، نتيجة اتخاذ قرارات مختلفة لم يتم اتخاذها منذ سنوات طويلة، علاوة على خلق جو مناسب للاستثمار. وأضاف عامر خلال فعاليات منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار اليوم، الأربعاء، أن الدولة اتخذت من التدابير والإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما جعلها استعادت ثقة المجتمعات الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعد خير دليل على مسار الاقتصاد الصحيح.
وزارة-المالية

4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيًرا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويا، بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 4%

توقع عدد من المؤسسات الدولية البحثية، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% مع نهاية العام الجاري 2019، وحتى الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
دولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة؛ مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف عامر خلال كلمته اليوم، الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدا ولم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (3)

التعليم: جائزة مسابقة بن زايد 6 ملايين درهم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعاون مع دولة الإمارات كبير في مجالات كثيرة والوزارة تعمل منذ فترة مع مؤسسة بن راشد فى مسابقة تحدى القراءة، وهناك مشروع كبير سيتم الإعلان عنه في مؤتمر الشباب المقبل، مضيفا أن الوزارة سعيدة بالتعاون مع دولة الإمارات، إذ أن المعلم صاحب رسالة وأنه لا بد من أن يكون مؤمنا بدوره ورسالته، وهو الأساس في نجاح ما تقوم به الوزارة من تطوير، موضحا أن المسابقة تضم معلمى دول التعاون الخليجى، وشاركت فيها مصر بعد الاستجابة لدعوة وزير التعليم الإماراتي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]