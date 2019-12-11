من الاغتصاب لـ«حبل عشماوي».. رحلة مغتصب «طفلة البامبرز»

المتهم استغل هدوء الشارع وتعدى على الطفلة صاحبة الـ20 شهرا.. أمام النيابة اعترف بأنها كانت ساعة شيطان.. حكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم صباح اليوم

تحرير:محمد أبو زيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، نفذ صباح اليوم حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة «جنا»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته. «جنا»، طفلة لم يكن عمرها يتجاوز العامين، إذر هزت قضيتها الرأي العام بعدما حررت والدتها بلاغًا في مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، في مارس 2016، اتهمت فيه المتهم الذي تم إعدامه صباح اليوم، بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها داخل «عشة» مهجورة، والتعدي عليها جنسيا.

إحدى جارات الطفلة شاهدت الواقعة واستدعت والدتها وأخبرتها بما حدث للطفلة، وبالبحث وجدتها في منزل المتهم، ومصابة بنزيف حاد نقلت على أثره إلى المستشفى. الطفلة التي عرفت إعلاميًّا بـ«طفلة البامبرز»، كانت تلهو أمام منزلها بقرية دملاش ببلقاس، حتى شاهدها المتهم الذي كشف عن جريمته أثناء مثوله أمام