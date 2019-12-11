جريمة

من الاغتصاب لـ«حبل عشماوي».. رحلة مغتصب «طفلة البامبرز»

المتهم استغل هدوء الشارع وتعدى على الطفلة صاحبة الـ20 شهرا.. أمام النيابة اعترف بأنها كانت ساعة شيطان.. حكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم صباح اليوم
تحرير:محمد أبو زيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
المتهم باغتصاب طفلة البامبرز
المتهم باغتصاب طفلة البامبرز
داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، نفذ صباح اليوم حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة «جنا»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته. «جنا»، طفلة لم يكن عمرها يتجاوز العامين، إذر هزت قضيتها الرأي العام بعدما حررت والدتها بلاغًا في مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، في مارس 2016، اتهمت فيه المتهم الذي تم إعدامه صباح اليوم، بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها داخل «عشة» مهجورة، والتعدي عليها جنسيا.
إحدى جارات الطفلة شاهدت الواقعة واستدعت والدتها وأخبرتها بما حدث للطفلة، وبالبحث وجدتها في منزل المتهم، ومصابة بنزيف حاد نقلت على أثره إلى المستشفى. الطفلة التي عرفت إعلاميًّا بـ«طفلة البامبرز»، كانت تلهو أمام منزلها بقرية دملاش ببلقاس، حتى شاهدها المتهم الذي كشف عن جريمته أثناء مثوله أمام
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قوات-الشرطة (3)

بـ80 مليون جنيه.. مداهمة معمل لإنتاج مخدر «الآيس» في الجيزة

ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، نتج عنها ضبط أحد الأشخاص بالجيزة أثناء قيامه بتجهيز معمل لإنتاج مخدر الآيس «الشابو» وزراعة نبات الماريجوانا المخدر. البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، تخصص نشاطه في مجال الاتجار بالمخدرات، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة؛ متخذا من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقام بترويج كميات كبيرة منه على عملائه في محافظات الجمهورية.
جثة طفل

مسنة تقتل حفيدة زوجها بـ«شاكوش» في أطفيح

طفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، وقفت على «عتبة» منزل جدها لزيارته إلا أنها فوجئت بتصرف غريب من زوجة جدها التي اقتربت من الـ60 عامًا، حيث اعتدت عليها بالضرب بـ«شاكوش» على رأسها وفرت هاربة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة بجرح في فروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه في وجود شبهة جنائية بإصابتها. التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي كشفت أن المتهمة زوجة جد الطفلة، وتعدت عليها بالضرب لمنعها من رؤية جدها وزيارته مرة أخرى.
اعدام

تنفيذ الإعدام على المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

أعلن محامون أن القوات الأمنية نفذت حكم الإعدام فى حق "إبراهيم محمود"، 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة "جنى" البالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بإعدامه شنقًا، جراء الإثم الذى ارتكبه باختطاف الطفلة وهتك عرضها واغتصابها والشروع فى قتلها، وهو الحكم الذى أعربت أسرة الطفلة المجني عليها عن أنه قمة العدالة وعنوان الحقيقة، وشفى غليل الأم والأب وأنصفهما، مؤكدين أن الحكم سيكون رادعا لكل شيطان تسول له نفسه أن تمتد يده بالسوء إلى طفل بريء.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
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اعدام

تنفيذ الإعدام على المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

أعلن محامون أن القوات الأمنية نفذت حكم الإعدام فى حق "إبراهيم محمود"، 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة "جنى" البالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بإعدامه شنقًا، جراء الإثم الذى ارتكبه باختطاف الطفلة وهتك عرضها واغتصابها والشروع فى قتلها، وهو الحكم الذى أعربت أسرة الطفلة المجني عليها عن أنه قمة العدالة وعنوان الحقيقة، وشفى غليل الأم والأب وأنصفهما، مؤكدين أن الحكم سيكون رادعا لكل شيطان تسول له نفسه أن تمتد يده بالسوء إلى طفل بريء.
جثة (5)

صلى ثم اغتصبها وقتلها.. تفاصيل مثيرة في جريمة عجوز الإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجار، فى العقد الخامس من العمر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد لربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما، بعد اغتصابها كرها عنها قبل أن يقوم بسرقتها، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بالعثور على جثة والدتها وتدعى "م. ع. ح."، 60 عاما، ربة منزل، ملفوف حول رقبتها إيشارب وبها آثار خنق ووجود بعثرة بحجرة النوم وسلامة النوافذ، وذلك بدائرة قسم شرطة محرم بك.
اغتصاب (2)

صاحب ورشة نجارة يغتصب سيدة عجوز ثم يقتلها

لقيت ربة منزل فى العقد السادس من العمر مصرعها داخل شقتها بعد أن عثر الأهالى على جثتها وبها أثار خنق بمنطقة محرم بك، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وكشف التحريات عن مفاجأة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتبين تعرضها لاغتصاب ثم تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وبدت تفاصيل الواقعة غامضة حتى تم الاستعانة بتفريغ كاميرات المنزل، التي كشفت تردد "صاحب ورشة نجارة للآثاث المنزلي" عليها، وتبين أنه مرتكب الواقعة حيث تعدى عليها واغتصبها وخشية افتضاح أمره خنقها حتى فارقت الحياة على أثرها.
اغتصاب (2)

أرشيف كوافير وريكلام.. أسرار عصابة الذئاب الخمسة

ملابسات جديدة حملتها أوراق التحقيق في واقعة اتهام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي للاعتداء الجنسي على فتيات الليل وتصويرهن في أوضاع مخلة تحت تهديد السلاح؛ لابتزازهن ماليا، وقال المتهم الرئيسي "20 سنة" إنه استغل عمله السابق في محل كوافير، واستخدم أرقام هواتف الفتيات اللاتي يترددن على المحل خاصة "ريكلام"، وكان يتقمص دور شخص خليجي، ويتفق مع الضحية على ركوب سيارة في انتظارها بمكان محدد، لتفاجأ بوجود 4 آخرين، ومن ثم إقامة حفلة جنسية عليها، وتصويرها، ومن ثم ابتزازها والحصول على مبالغ مالية منها.
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