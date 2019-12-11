من الاغتصاب لـ«حبل عشماوي».. رحلة مغتصب «طفلة البامبرز»
المتهم استغل هدوء الشارع وتعدى على الطفلة صاحبة الـ20 شهرا.. أمام النيابة اعترف بأنها كانت ساعة شيطان.. حكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم صباح اليوم
تحرير:محمد أبو زيد
١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
المتهم باغتصاب طفلة البامبرز
داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، نفذ صباح اليوم حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة «جنا»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته.
«جنا»، طفلة لم يكن عمرها يتجاوز العامين، إذر هزت قضيتها الرأي العام بعدما حررت والدتها بلاغًا في مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، في مارس 2016، اتهمت فيه المتهم الذي تم إعدامه صباح اليوم، بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها داخل «عشة» مهجورة، والتعدي عليها جنسيا.
إحدى جارات الطفلة شاهدت الواقعة واستدعت والدتها وأخبرتها بما حدث للطفلة، وبالبحث وجدتها في منزل المتهم، ومصابة بنزيف حاد نقلت على أثره إلى المستشفى.
الطفلة التي عرفت إعلاميًّا بـ«طفلة البامبرز»، كانت تلهو أمام منزلها بقرية دملاش ببلقاس، حتى شاهدها المتهم الذي كشف عن جريمته أثناء مثوله أمام
إحدى جارات الطفلة شاهدت الواقعة واستدعت والدتها وأخبرتها بما حدث للطفلة، وبالبحث وجدتها في منزل المتهم، ومصابة بنزيف حاد نقلت على أثره إلى المستشفى.
الطفلة التي عرفت إعلاميًّا بـ«طفلة البامبرز»، كانت تلهو أمام منزلها بقرية دملاش ببلقاس، حتى شاهدها المتهم الذي كشف عن جريمته أثناء مثوله أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه في وقت معاصر للجريمة.
الجريمة استغرقت نحو دقيقة واحدة حسبما اعترف المتهم، قائلا: «يوم الجريمة كان يوم جمعة، واستغليت هدوء الشارع والناس بتصلي كنت قاعد بره في شارعنا ولقيت بنت جارنا واقفة أمام البيت روحت شايلها والبنت قعدت تبكي ودخلت بها العشة بعيد وواقعتها وهي قعدت تصرخ ونزفت دم، وبعدها دخلت أمي عليا العشة وأخذت مني البنت بسرعة وأنا طلعت هربت وبعدها الشرطة مسكتني».
وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة: «كانت ساعة شيطان، والطفلة وقتها في حالة هلع شديد وخوف شديد».
ممثل النيابة العامة في مرافعتها قال: «المتهم تجرد من كل ما عرفته الإنسانية وما خُلقت عليه، وهو ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى "أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون».
تقرير الطبيب الشرعي أكد تعرض الطفلة للاغتصاب ووجود تهتك بالرحم، وعقيب انتهاء نيابة بلقاس أحال المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية المتهم إلى محكمة الجنايات.
في يونيو عام 2017، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة خطف «جنا»، من أمام منزلها واغتصابها، وعاقبته محكمة جنايات المنصورة بالإعدام، وفي 7 نوفمبر 2018، رفضت محكمة النقض طعن المتهم المحكوم عليه بالإعدام وأيدت الحكم بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم صباح اليوم ليستدل الستار على قضية «جنا».