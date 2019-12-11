الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار ورياح خلال الـ48 ساعة القادمة

تحرير:أ.ش.أ ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

طقس بارد

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا، مشيرًا في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأوضح أنه سيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2 - 3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، مضيفًا أنه من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة