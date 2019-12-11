الهلال يستبعد سلمان الفرج من كأس العالم للأندية

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق عن قائمة الزعيم، التي ستشارك في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستنطلق مساء اليوم في قطر، بمواجهة السد ونظيره هينجين سبورت، فيما سيفتتح الفريق السعودي مبارياته بمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ملعب «استاد جاسم بن حمد» بنادي السد. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها استبعاد الفرج، وضم نواف العابد بدلا منه.

وتعرض سلمان الفرج للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، التي خسرها أمام منتخب البحرين، بهدف نظيف، ليتوج الأخير بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، ليتم استبعاده من قائمة كأس العالم. وعقب استبعاده من قائمة الزعيم، قال سلمان الفرج عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام":