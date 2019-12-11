رياضة

الهلال يستبعد سلمان الفرج من كأس العالم للأندية

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أعلن نادي الهلال السعودي عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق عن قائمة الزعيم، التي ستشارك في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستنطلق مساء اليوم في قطر، بمواجهة السد ونظيره هينجين سبورت، فيما سيفتتح الفريق السعودي مبارياته بمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ملعب «استاد جاسم بن حمد» بنادي السد. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها استبعاد الفرج، وضم نواف العابد بدلا منه.
وتعرض سلمان الفرج للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، التي خسرها أمام منتخب البحرين، بهدف نظيف، ليتوج الأخير بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، ليتم استبعاده من قائمة كأس العالم. وعقب استبعاده من قائمة الزعيم، قال سلمان الفرج عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام":
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جنارو جاتوزو

رسميًّا.. جاتوزو مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعاقده مع جنارو جاتوزو من أجل قيادة تدريب الفريق خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي أقيل بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة. وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أنشيلوتي من التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية وعلى الأرجح سيكون آرسنال، وهو ما دفع ناديه إلى إقالته.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

فايلر يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهته مع فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصري الممتاز ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 12 نقطة حصدهم من 4 مباريات ويحتل المركز الثالث بجدول المسابقة خلف الاتحاد والمقاولون العرب بنقطة واحدة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط حصدهم من 6 مباريات.
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يفوز على المقاصة وتعادل الحدود ونادي مصر

نجح فريق الإسماعيلي في العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد الشامي، محمد هشام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي، عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
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أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: ترشيحي لتدريب الزمالك شرف عظيم

قال أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء تفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، الذى أقيم في روسيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أون سبورت. وصرح المدرب السابق لنادي مصر وفريق الكوكب السعودي: "كان لديّ بعض المعلومات عن تواصل الزمالك مع كوبر لتدريب الفريق، ومعلوماتي كانت بأن ذلك سيحدث خلال يومين أو حدث بالفعل يوم السبت، ومنذ فترة عملي مع كوبر ومعلوماتي أنه يفضل العمل مع المنتخبات بسبب عامل السن".
جريزمان-مبابى-فرنسا

مبابي يكشف عن الهدف الذي يحلم بتحقيقه

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بقوة خلال الفترة المقبلة، وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: "أود الفوز بلقب كأس العالم مجددًا، لكني أريد الفوز أيضًا بالبطولات التي لم أفز بها بعد، مثل دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد"، وأضاف: "إنها بطولة تجعل جميع اللاعبين يحلمون بها، أنا محظوظ لأنني قابلت لاعبين كانوا أبطالًا لها من قبل، لذلك أشاهدهم وأتعلم منهم وأتمنى الفوز بها"، وتابع: "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة، لن نفكر كثيرًا، سنعمل في هدوء، نمتلك لاعبين رائعين، فكرتنا هي إنشاء فريق حقيقي".
مارادونا

مارادونا يتراجع عن استقالته مع فريق خيمناسيا

تراجع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن قرار استقالته من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني، وذلك بعد تقديم استقالته منذ يومين. وقال كريستيان براجارنيك، مدير أعمال مارادونا، لمحطة إذاعية أرجنتينية: "مارادونا مستمر مع خيمناسيا"، وقرر اللاعب السابق الفائز بكأس العالم، تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانبا قبل الانتخابات التي ستقام غدا السبت. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل فيه فريق خيمناسيا المركز الـ22 في الدوري الأرجنتيني.
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
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