رياضة

الإسماعيلي يفوز على المقاصة وتعادل الحدود ونادي مصر

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
نجح فريق الإسماعيلي في العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد الشامي، محمد هشام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي، عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشكل لاعبو الفريقين أي خطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 82، افتتح محمد الشامي التسجيل للإسماعيلي، بعد ركنية، نفذها عبدالرحمن مجدي، واستقبلها الشامي برأسية في الشباك. وبعد مرور ثلاث دقائق، أضاف محمد هاشم الهدف
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أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
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