الإسماعيلي يفوز على المقاصة وتعادل الحدود ونادي مصر

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

الإسماعيلي

نجح فريق الإسماعيلي في العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد الشامي، محمد هشام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي، عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشكل لاعبو الفريقين أي خطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 82، افتتح محمد الشامي التسجيل للإسماعيلي، بعد ركنية، نفذها عبدالرحمن مجدي، واستقبلها الشامي برأسية في الشباك. وبعد مرور ثلاث دقائق، أضاف محمد هاشم الهدف