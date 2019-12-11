رياضة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة

تحرير:أحمد سعيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
الاهلي
الاهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهته مع فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصري الممتاز ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 12 نقطة حصدهم من 4 مباريات ويحتل المركز الثالث بجدول المسابقة خلف الاتحاد والمقاولون العرب بنقطة واحدة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط حصدهم من 6 مباريات.
وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:-حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات.خط الهجوم: جونيور أجايي.وضمت قائمة البدلاء كل من: شريف إكرامي - وليد ازارو - مروان محسن - احمد الشيخ - احمد
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