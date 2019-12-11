رسميًّا.. جاتوزو مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

جاتوزو

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعاقده مع جنارو جاتوزو من أجل قيادة تدريب الفريق خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي أقيل بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة. وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أنشيلوتي من التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية وعلى الأرجح سيكون آرسنال، وهو ما دفع ناديه إلى إقالته.

وتحدث جاتوزو للموقع الرسمي لنابولي، قائلا: "أنشيلوتي بمثابة والدي، طيلة تلك السنوات كان قريبا مني وساعدني في جميع المواقف، فزنا بكل شيء، وأمامي الكثير لإثباته، هدفنا الآن هو حصد النقاط والارتقاء في المراكز من أجل مقعد دوري أبطال أوروبا". وسبق لجاتوزو أن تدرب تحت قيادة أنشيلوتي كلاعب في ميلان لمدة 8