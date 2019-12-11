حملة «جنة»: حرمان الأبناء من بعض الرغبات يبني كيان نفسي متماسك

تحرير:محمد فتحي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة جديدة لحملة «جنة»، التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال، تتناول أهمية التوازن بين الإشباع والحرمان لاحتياجات الأبناء ورغباتهم، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ المشاكل السلوكية عند كثير من الأبناء قد ترجع لتلبية الوالدين لكل احتياجاتهم؛ مما يعود الطفل على تلبية رغباته في أي ظرف و دون إعتبار لأي شيء آخر ، و عدم تحمل تأجيل أو رفض تلبية احتياجاته».

وأوضح المهدي، أنَّه يجب أن يكون هناك توازن بين الإشباع والحرمان على أن يكون الاشباع بنسبة أكبر تصل إلى 70 في المئة بداية من السنة الثانية في عمر الطفل.وأكد أنَّ حرمان الأطفال من بعض الاحتياجات يعلمهم تأجيل هذه الاحتياجات أو تقبل عدم حصولهم عليها مما يساعدهم على تكوين بناء نفسي متماسك ومتطلع وطموح.وكان