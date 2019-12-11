جريمة

بـ80 مليون جنيه.. مداهمة معمل لإنتاج مخدر «الآيس» في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
قوات الشرطة- أرشيفية
قوات الشرطة- أرشيفية
ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، نتج عنها ضبط أحد الأشخاص بالجيزة أثناء قيامه بتجهيز معمل لإنتاج مخدر الآيس «الشابو» وزراعة نبات الماريجوانا المخدر. البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، تخصص نشاطه في مجال الاتجار بالمخدرات، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة؛ متخذا من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقام بترويج كميات كبيرة منه على عملائه في محافظات الجمهورية.
وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطه حال تواجده بالمعمل والمزرعة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الدقي. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط «كمية من مخدر الآيس الجاف، وزنت 15,450 كيلو جرام، وكمية من سائل الآيس وزنت 16,370 كيلو جرام، وكذلك كمية من بذور القنب وزنت 300
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المتهم-باغتصاب-طفلة-البامبرز

من الاغتصاب لـ«حبل عشماوي».. رحلة مغتصب «طفلة البامبرز»

داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، نفذ صباح اليوم حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة «جنا»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته. «جنا»، طفلة لم يكن عمرها يتجاوز العامين، إذر هزت قضيتها الرأي العام بعدما حررت والدتها بلاغًا في مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، في مارس 2016، اتهمت فيه المتهم الذي تم إعدامه صباح اليوم، بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها داخل «عشة» مهجورة، والتعدي عليها جنسيا.
جثة طفل

مسنة تقتل حفيدة زوجها بـ«شاكوش» في أطفيح

طفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، وقفت على «عتبة» منزل جدها لزيارته إلا أنها فوجئت بتصرف غريب من زوجة جدها التي اقتربت من الـ60 عامًا، حيث اعتدت عليها بالضرب بـ«شاكوش» على رأسها وفرت هاربة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة بجرح في فروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه في وجود شبهة جنائية بإصابتها. التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي كشفت أن المتهمة زوجة جد الطفلة، وتعدت عليها بالضرب لمنعها من رؤية جدها وزيارته مرة أخرى.
اعدام

تنفيذ الإعدام على المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

أعلن محامون أن القوات الأمنية نفذت حكم الإعدام فى حق "إبراهيم محمود"، 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة "جنى" البالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بإعدامه شنقًا، جراء الإثم الذى ارتكبه باختطاف الطفلة وهتك عرضها واغتصابها والشروع فى قتلها، وهو الحكم الذى أعربت أسرة الطفلة المجني عليها عن أنه قمة العدالة وعنوان الحقيقة، وشفى غليل الأم والأب وأنصفهما، مؤكدين أن الحكم سيكون رادعا لكل شيطان تسول له نفسه أن تمتد يده بالسوء إلى طفل بريء.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«سابت عيالها وهربت».. كشف لغز توأم حضانة أوسيم

أسبوع كامل من البحث عن كشف لغز ترك سيدة منتقبة لطفلين ذكور توأم بعدما طلبت من مالكة «حضانة أطفال» بمنطقة بشتيل نطاق قسم شرطة أوسيم لحين انتهاء عملها كممرضة إلا أنها لم تعد، خلال تلك الفترة نجح فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الواقعة، إذ توصل إلى أن سيدة تدعى «رشا» 38 عاما، ربة منزل، التي التقطتها كاميرات المراقبة للمتهمة، وهي نفس المواصفات للسيدة المنتقبة مع جسم المتهمة التي كانت ترتدي نقابًا، وتبين أنها تقيم برفقة زوجها «محمد» 30 سنة، طبيب أسنان، ولديهما طفلان توأم.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي. بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
هرم-سقارة-منطقة-سقارة-الاثرية

الشرطة تحكم قبضتها على المنطقة الأثرية

شنت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
قوات-الشرطة (2)

إحباط شحنة مخدرات بـ175 مليون جنيه داخل حاوية تفاح (فيديو)

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية فيديو يرصد لحظة القبض على واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تم إحباط محاولة تهريب وترويج قرابة الـ3 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد، بحوزة عناصر تشكيل عصابي يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على جميع منافذ التهريب.
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