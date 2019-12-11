بـ80 مليون جنيه.. مداهمة معمل لإنتاج مخدر «الآيس» في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

قوات الشرطة- أرشيفية

ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، نتج عنها ضبط أحد الأشخاص بالجيزة أثناء قيامه بتجهيز معمل لإنتاج مخدر الآيس «الشابو» وزراعة نبات الماريجوانا المخدر. البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، تخصص نشاطه في مجال الاتجار بالمخدرات، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة؛ متخذا من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقام بترويج كميات كبيرة منه على عملائه في محافظات الجمهورية.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطه حال تواجده بالمعمل والمزرعة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الدقي. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط «كمية من مخدر الآيس الجاف، وزنت 15,450 كيلو جرام، وكمية من سائل الآيس وزنت 16,370 كيلو جرام، وكذلك كمية من بذور القنب وزنت 300