الأهلي يعود لصدارة الدوري بثلاثية في دجلة

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بثلاية أهداف دون رد، سجلهم رمضان صبحي، وليد أزارو، وأحمد الشيخ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى صدارة جدول التريب، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والقاولون العرب، علمًا أن الأحمر لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة عن الجونة الذي يحتل المركز السابع عشر.

بداية المباراة جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، و شكلوا خطورة على المرميين، لكن دون الوصول إلى الشباك، في ظل تألق محمد عبدالمنصف، والشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. الأهلي بدأ ضاغطًا في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 53، عن طريق رمضان صبحي، الذي راوغ مدافع دجلة، وسدد