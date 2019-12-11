جريمة

مسعفان يسلمان نصف مليون جنيه عثرا عليه في حادث بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
المبلغ المالي
المبلغ المالي
سلم مسعفان بالمنيا مبلغ نصف مليون جنيه لمركز شرطة بني مزار، عثرا عليه في موقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل الشيخ فضل ببني مزر، وتحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين. على الفور انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وبرفقته الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث بني مزار، إذ تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل شمال مدخل الشيخ فضل.
التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أكدت أن الحادث أسفر عن مصرع عربي حامد حامد، سائق 42 سنة، مقيم دمياط، بينما أصيب أحمد حسن محمد، 32 سنة، سائق ومقيم محافظة سوهاج مركز المراغة. وخلال نقل المصابين، عثر كل من: «محمد عبدالحميد علي، 41 سنة، فني رعاية طبية عاجلة، ومقيم بني مزار قرية شلقام، وحسن
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مخدر-الحشيش

القبض على عاطل بحوزته مخدرات في الفيوم

وجه ضباط وحدة مباحث سنورس بمحافظة الفيوم، صفعة قوية لعاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، إذ أكدت التحريات والمعلومات قيام "علاء. ج. ر"، عاطل، ومُقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سنورس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه. وردت معلومات للنقيب محمد علي معاون مباحث المركز عن أماكن تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم سامح عبدالظاهر رئيس المباحث، والنقيب محمد الهاين رئيس وحدة تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبطه.
مطار-القاهرة (4)

«ترامادول».. ضبط راكب بحوزته مخدرات في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط إير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا، تم الاشتباه في راكب مصري إذ بدت عليه علامات الارتباك الشديد، وبسؤاله إن كان يحمل أشياء ممنوعة أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الإكسراي فتم تأكيد الاشتباه.
قوات-الشرطة (3)

بـ80 مليون جنيه.. مداهمة معمل لإنتاج مخدر «الآيس» في الجيزة

ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، نتج عنها ضبط أحد الأشخاص بالجيزة أثناء قيامه بتجهيز معمل لإنتاج مخدر الآيس «الشابو» وزراعة نبات الماريجوانا المخدر. البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، تخصص نشاطه في مجال الاتجار بالمخدرات، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة؛ متخذا من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقام بترويج كميات كبيرة منه على عملائه في محافظات الجمهورية.
المتهم-باغتصاب-طفلة-البامبرز

من الاغتصاب لـ«حبل عشماوي».. رحلة مغتصب «طفلة البامبرز»

داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، نفذ صباح اليوم حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة «جنا»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته. «جنا»، طفلة لم يكن عمرها يتجاوز العامين، إذر هزت قضيتها الرأي العام بعدما حررت والدتها بلاغًا في مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، في مارس 2016، اتهمت فيه المتهم الذي تم إعدامه صباح اليوم، بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها داخل «عشة» مهجورة، والتعدي عليها جنسيا.
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قطع-أثرية

حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
قطع-أثرية

ضبط مزارع بحوزته 28 قطعة أثرية بالمنيا

ألقت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع قوات مديرية أمن المنيا القبض على مزارع يتاجر فى الآثار، إذ تمت مداهمة مخزن ملحق بمزرعة ملكه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته 28 قطعة أثرية، تهود لعصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار لفحص القطع المضبوطة، وجدولتها ضمن القوائم الأثرية وحفظها فى مكان آمن تمهيدًا لإدراجها ضمن المعروضات الأثرية فى المتاحف، فيما حررت القوات محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
ضرب-معاق

التحقيق في ضرب شخص من ذوي الاحتياجات «في الشارع»

مقطع فيديو لا يتعدى دقيقتين شهد رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب ويشرعون في هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزعم مستخدمو "فيسبوك" أن الواقعة دارت أحداثها في نطاق محافظة الإسماعيلية؛ ما أثار غضب مستخدمي منصات "السوشيال ميديا"، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، اليوم الخميس.
حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في شمال سيناء،إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين، أحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، أثناء سيرهما أمام قربو جلبانة على طريق «العريش / القنطرة»، مما أسفر عن مصرع كلًا من: «هانى أحمد زايد، 37 عاما.
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