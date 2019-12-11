مسعفان يسلمان نصف مليون جنيه عثرا عليه في حادث بالمنيا
تحرير:محمد الزهراوي
١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
المبلغ المالي
سلم مسعفان بالمنيا مبلغ نصف مليون جنيه لمركز شرطة بني مزار، عثرا عليه في موقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل الشيخ فضل ببني مزر، وتحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين.
على الفور انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وبرفقته الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث بني مزار، إذ تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل شمال مدخل الشيخ فضل.
التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أكدت أن الحادث أسفر عن مصرع عربي حامد حامد، سائق 42 سنة، مقيم دمياط، بينما أصيب أحمد حسن محمد، 32 سنة، سائق ومقيم محافظة سوهاج مركز المراغة.
وخلال نقل المصابين، عثر كل من: «محمد عبدالحميد علي، 41 سنة، فني رعاية طبية عاجلة، ومقيم بني مزار قرية شلقام، وحسن
التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أكدت أن الحادث أسفر عن مصرع عربي حامد حامد، سائق 42 سنة، مقيم دمياط، بينما أصيب أحمد حسن محمد، 32 سنة، سائق ومقيم محافظة سوهاج مركز المراغة.
وخلال نقل المصابين، عثر كل من: «محمد عبدالحميد علي، 41 سنة، فني رعاية طبية عاجلة، ومقيم بني مزار قرية شلقام، وحسن محمود عبدالمعبود، سائق سيارة الإسعاف، ومقيم مركز مطاي نزلة ثابت»، على مبلغ نصف مليون جنيه خلف مقعد سائق السيارة نصف النقل، وقاموا بتسليم المبلغ المالي للنقيب عادل بكر بمركز شرطة بني مزار في محضر رسمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.