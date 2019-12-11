مسعفان يسلمان نصف مليون جنيه عثرا عليه في حادث بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

المبلغ المالي

سلم مسعفان بالمنيا مبلغ نصف مليون جنيه لمركز شرطة بني مزار، عثرا عليه في موقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل الشيخ فضل ببني مزر، وتحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين. على الفور انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وبرفقته الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث بني مزار، إذ تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل شمال مدخل الشيخ فضل.

التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أكدت أن الحادث أسفر عن مصرع عربي حامد حامد، سائق 42 سنة، مقيم دمياط، بينما أصيب أحمد حسن محمد، 32 سنة، سائق ومقيم محافظة سوهاج مركز المراغة. وخلال نقل المصابين، عثر كل من: «محمد عبدالحميد علي، 41 سنة، فني رعاية طبية عاجلة، ومقيم بني مزار قرية شلقام، وحسن