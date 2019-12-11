تامر أمين: تركيا حرام عليَّ حتى رحيل أردوغان (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان يعتاد السفر لدولة تركيا كل عام، لافتًا إلى أنه لم يذهب إليها منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنظيم الإخوان، والجماعات الإرهابية، قائلا: «تركيا حرمت عليا بسبب أردوغان، قولت خسارة فيهم دولار واحد». وأضاف أمين خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أن مدينة أسوان هي بمثابة درة المدن النيلية، كما أنها من أجمل مدن الأرض، مناشدًا المواطنين بضرورة إحراء سياحة داخلية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.

وافتتح صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين.وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي "أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية"، "إسكات البنادق