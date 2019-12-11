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تامر أمين: تركيا حرام عليَّ حتى رحيل أردوغان (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
تامر أمين
تامر أمين
قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان يعتاد السفر لدولة تركيا كل عام، لافتًا إلى أنه لم يذهب إليها منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنظيم الإخوان، والجماعات الإرهابية، قائلا: «تركيا حرمت عليا بسبب أردوغان، قولت خسارة فيهم دولار واحد». وأضاف أمين خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أن مدينة أسوان هي بمثابة درة المدن النيلية، كما أنها من أجمل مدن الأرض، مناشدًا المواطنين بضرورة إحراء سياحة داخلية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.
وافتتح صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين.وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي "أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية"، "إسكات البنادق
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حسين- قرني

عشماوي عن إعدام النساء: المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير

قال حسين قرني، الشهير بـ«عشماوي»، والمتخصص في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، إن هناك فرقا بين الرجل والمرأة عندما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهما. وأوضح عشماوي، خلال تقرير عرضه برنامج «الأفوكاتو»، المذاع عبر «قناه القاهرة والناس 2»: "طبيعة المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير، فيجب تحديد حجم الرقم ووزن الجسم حتى يتم الحفاظ عليها من أي جرح قطعي أو فصل للرأس عند إعدامها، عكس طبيعة الرجل الذي يمتلك عضلات قوية خاصة في منطقة الرقبة فيتم التعامل معه بشكل طبيعي وعادي".
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس: المرأة المتزوجة سبب سعادة بيتها

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة الرسولين بطرس وبولس "البطرسية" بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، إذ أكد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال كلمته - أن شهداء الكنيسة البطرسية الذين يحل الذكرى الثالثة لاستشهادهم اليوم يتشفعون من أجل الكنيسة كلها، مشيرا إلى ضرورة ألا نحزن، بل نفرح، وأنه تم إنشاء كنيسة ومزار صغير، ليكونان بمثابة تذكار دائم لهم.
تربية -اطفال (3)

حملة «جنة»: حرمان الأبناء من بعض الرغبات يبني كيان نفسي متماسك

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة جديدة لحملة «جنة»، التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال، تتناول أهمية التوازن بين الإشباع والحرمان لاحتياجات الأبناء ورغباتهم، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ المشاكل السلوكية عند كثير من الأبناء قد ترجع لتلبية الوالدين لكل احتياجاتهم؛ مما يعود الطفل على تلبية رغباته في أي ظرف و دون إعتبار لأي شيء آخر ، و عدم تحمل تأجيل أو رفض تلبية احتياجاته».
طقس-بارد (1)

الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار ورياح خلال الـ48 ساعة القادمة

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا، مشيرًا في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.
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الفريق- أول -محمد- زكي -يلتقى -وزير -الدفاع- والأمن- الفرنسى (1)

على هامش منتدى السلام.. وزير الدفاع يجتمع بنظيره التشادي في أسوان

في أسوان، حيث ينعقد منتدى السلام والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، ونائب وزير الدفاع الفرنسي حول استقرار القارة السمراء ومكافحة الإرهاب. القائد العام التقى الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد على هامش حضوره فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة.
السيسي-اديس-بابا (3)

السيسي: هناك أملا وتفاؤلا بمستقبل إفريقيا رغم الصعوبات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجهها، والتي بدورها تكون مبنية على التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "إفريقيا التي نريدها.. استدامة الأمن والسلام والأمن والتنمية"، إنه التحديات التي تواجه إفريقيا، أنه "على الرغم من كل التحديات الموجودة ورغم كل الصعوبات التي تواجه القارة، أرى أن هناك أملا وتفاؤلا بالمستقبل، لكن أرى أن التحرك الذي تحركته القارة الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، هو تحرك إيجابي جدا ويدعو للتفاؤل وحجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى".
محمد-عبد-العاطى

232 مليون جنيه لمواجهة السيول بجنوب سيناء ومطروح

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 26 نوفمبر الماضي، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ مشروعات حماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ قيمتها الإجمالية 527.754 مليون جنيه. وذكر التقرير أن قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى الآن بلغت 232.920 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22%.
اسعاف

اختناق 66 طالبة بسبب تسرب غاز في أسوان

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، صباح اليوم الإثنين، 66 طالبة من مدرسة حسين مرسال الفنية، في منطقة المحمودية، إثر تعرضن للاختناق نتيجة استنشاق غاز متسرب من أحد المصانع المجاورة للمصنع، وكانت 18 سيارة إسعاف قد انتقلت إلى المدرسة، وذلك لنقل الطالبات المغمى عليهن إلى المستشفى للعلاج. كما انتقل محافظ أسوان أحمد إبراهيم، وقيادات أمنية إلى المستشفى لمتابعة الواقعة. وتبين من التحريات المبدئية، أن الطالبات استنشقن غاز تتطاير من أحد المصانع المجاورة لمدرستهن.
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