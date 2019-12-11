فايلر: الأهلي لا يعاني من مشاكل في الدفاع

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

فايلر

أكد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن دفاع المارد الأحمر، لا يعاني من أي مشكلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأحمر، بثلاثية نظيفة، قائلًا:"أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط..فنحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولا يوجد شخص مسئول عن خطأ لوحده، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع.. لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".

وواصل مدرب الأهلي، قائلًا:"ما أتفق فيه إننا غيرنا شكل وطريقة اللعب أكثر من مرة وهذا ليس هاما بقدر أهمية كيف سيؤدي اللاعبين ما أريده منهم بشكل جيد خلال سير اللقاء؟.. بعض من لاعبي دجلة يمتازوا بالسرعات الكبيرة وسببوا لنا مشاكل ونحن أيضا سببنا لهم الكثير من المشاكل بسبب سرعات لاعبينا". وعن الصفقات التي