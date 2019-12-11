فايلر: الأهلي لا يعاني من مشاكل في الدفاع
تحرير:علي الزيني
١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
فايلر
أكد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن دفاع المارد الأحمر، لا يعاني من أي مشكلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأحمر، بثلاثية نظيفة، قائلًا:"أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط..فنحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولا يوجد شخص مسئول عن خطأ لوحده، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع.. لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".
وواصل مدرب الأهلي، قائلًا:"ما أتفق فيه إننا غيرنا شكل وطريقة اللعب أكثر من مرة وهذا ليس هاما بقدر أهمية كيف سيؤدي اللاعبين ما أريده منهم بشكل جيد خلال سير اللقاء؟.. بعض من لاعبي دجلة يمتازوا بالسرعات الكبيرة وسببوا لنا مشاكل ونحن أيضا سببنا لهم الكثير من المشاكل بسبب سرعات لاعبينا".
وعن الصفقات التي
وواصل مدرب الأهلي، قائلًا:"ما أتفق فيه إننا غيرنا شكل وطريقة اللعب أكثر من مرة وهذا ليس هاما بقدر أهمية كيف سيؤدي اللاعبين ما أريده منهم بشكل جيد خلال سير اللقاء؟.. بعض من لاعبي دجلة يمتازوا بالسرعات الكبيرة وسببوا لنا مشاكل ونحن أيضا سببنا لهم الكثير من المشاكل بسبب سرعات لاعبينا".
وعن الصفقات التي يحتاجها الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة، أجاب: "أي مدرب يتمنى ضم 10 لاعبين من أفضل مستوى وضم رونالدو وميسي، لكننا نناقش كل الأمور داخليا ونحصل على موافقة الإدارة بشكل رسمي ثم نعلن كل شيء للإعلام".
واستعاد فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق الفوز على وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والقاولون العرب، علمًا أن الأحمر لعب مباراة أقل.