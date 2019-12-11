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البابا تواضروس: المرأة المتزوجة سبب سعادة بيتها

تحرير:أ.ش.أ ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة الرسولين بطرس وبولس "البطرسية" بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، إذ أكد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال كلمته - أن شهداء الكنيسة البطرسية الذين يحل الذكرى الثالثة لاستشهادهم اليوم يتشفعون من أجل الكنيسة كلها، مشيرا إلى ضرورة ألا نحزن، بل نفرح، وأنه تم إنشاء كنيسة ومزار صغير، ليكونان بمثابة تذكار دائم لهم.
وقال البابا تواضروس الثاني، إن السيدة العذراء مريم هي المرأة التي تزين الكنيسة، والمرأة المتزوجة تكون دائما سبب سعادة بيتها، كما أن لها تأثيرا كبيرا في الحياة، وتعلم أبنائها حياة القداسة.وأشار البابا تواضروس إلى أن السيد المسيح رفع كثيرا من شأن المرأة، بعد أن كانت بلا كرامة في فكر ووجدان الشعب اليهودي،
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حسين- قرني

عشماوي عن إعدام النساء: المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير

قال حسين قرني، الشهير بـ«عشماوي»، والمتخصص في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، إن هناك فرقا بين الرجل والمرأة عندما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهما. وأوضح عشماوي، خلال تقرير عرضه برنامج «الأفوكاتو»، المذاع عبر «قناه القاهرة والناس 2»: "طبيعة المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير، فيجب تحديد حجم الرقم ووزن الجسم حتى يتم الحفاظ عليها من أي جرح قطعي أو فصل للرأس عند إعدامها، عكس طبيعة الرجل الذي يمتلك عضلات قوية خاصة في منطقة الرقبة فيتم التعامل معه بشكل طبيعي وعادي".
تامر-امين

تامر أمين: تركيا حرام عليَّ حتى رحيل أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان يعتاد السفر لدولة تركيا كل عام، لافتًا إلى أنه لم يذهب إليها منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنظيم الإخوان، والجماعات الإرهابية، قائلا: «تركيا حرمت عليا بسبب أردوغان، قولت خسارة فيهم دولار واحد». وأضاف أمين خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أن مدينة أسوان هي بمثابة درة المدن النيلية، كما أنها من أجمل مدن الأرض، مناشدًا المواطنين بضرورة إحراء سياحة داخلية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.
تربية -اطفال (3)

حملة «جنة»: حرمان الأبناء من بعض الرغبات يبني كيان نفسي متماسك

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة جديدة لحملة «جنة»، التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال، تتناول أهمية التوازن بين الإشباع والحرمان لاحتياجات الأبناء ورغباتهم، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ المشاكل السلوكية عند كثير من الأبناء قد ترجع لتلبية الوالدين لكل احتياجاتهم؛ مما يعود الطفل على تلبية رغباته في أي ظرف و دون إعتبار لأي شيء آخر ، و عدم تحمل تأجيل أو رفض تلبية احتياجاته».
طقس-بارد (1)

الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار ورياح خلال الـ48 ساعة القادمة

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا، مشيرًا في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.
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بيني-جانتس-ونتنياهو

إسرائيل مشلولة سياسيا.. حل الكنيست استعدادا لانتخابات ثالثة

وافقت لجنة "الكنيست" البرلمانية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادا لانتخابات مبكرة، عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وبعد أن مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا، والإعداد لإجراء الانتخابات يوم الثاني من مارس 2020.
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محافظ المنيا يستقبل وفدا كنسيا: الوطن يسع الجميع

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا كنسيا، ضم عدد من القساوسة والمطارنة بمراكز المحافظة، وهنأ الوفد المحافظ بتوليه مهام عمله في محافظة المنيا، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا، وحضر اللقاء، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وضم وفد الكنيسة الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا بطرس فهيم مطران الكاثوليك بالمنيا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ويوسف النجار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة وشعب المنطقة. وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة لدى وصوله، لتبدأ بعدها صلوات التدشين. ودشن مذابح الكنيسة وحامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية، وعقب انتهاء طقس التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي.
نتنياهو

نتنياهو: تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على العرب «أسوأ كارثة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بيني جانتز زعيم تحالف أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية، وإن هذا أمر مفروغ منه، جاء ذلك مع تأكيد تحالف أزرق أبيض بأن حكومة "تصريف أعمال" يمكن أن تكون خطوة مؤقتة على الطريق صوب ائتلاف أكبر، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نتنياهو قال أمام وزراء وأعضاء الكنيست في حزب الليكود، في "حوار طارئ" اليوم السبت، إنه علم بشكل مؤكد بأن تحالف أزرق أبيض يسعى لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة "الأحزاب العربية".
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