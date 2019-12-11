البابا تواضروس: المرأة المتزوجة سبب سعادة بيتها

تحرير:أ.ش.أ ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

البابا تواضروس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة الرسولين بطرس وبولس "البطرسية" بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، إذ أكد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال كلمته - أن شهداء الكنيسة البطرسية الذين يحل الذكرى الثالثة لاستشهادهم اليوم يتشفعون من أجل الكنيسة كلها، مشيرا إلى ضرورة ألا نحزن، بل نفرح، وأنه تم إنشاء كنيسة ومزار صغير، ليكونان بمثابة تذكار دائم لهم.

وقال البابا تواضروس الثاني، إن السيدة العذراء مريم هي المرأة التي تزين الكنيسة، والمرأة المتزوجة تكون دائما سبب سعادة بيتها، كما أن لها تأثيرا كبيرا في الحياة، وتعلم أبنائها حياة القداسة.وأشار البابا تواضروس إلى أن السيد المسيح رفع كثيرا من شأن المرأة، بعد أن كانت بلا كرامة في فكر ووجدان الشعب اليهودي،