«ترامادول».. ضبط راكب بحوزته مخدرات في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

مطار القاهرة- أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط إير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا، تم الاشتباه في راكب مصري إذ بدت عليه علامات الارتباك الشديد، وبسؤاله إن كان يحمل أشياء ممنوعة أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الإكسراي فتم تأكيد الاشتباه.