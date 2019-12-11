رياضة

أتالانتا يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
أتالانتا
أتالانتا
تأهل فريق أتالانتا الإيطالي، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على شاختار دونستيك الأوكراني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من المسابقة الأوروبية، حيث احتاج الفريق الإيطالي إلى الفوز مع تعثر دينامو زغرب الكرواتي، الذي خسر بأربعة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي، بينما احتاج شاختار للفوز من أجل التأهل لدور المقبل.
فريق أتالانتا تأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر أول 3 مباريات له في دور المجموعات، حيث عاد من بعيد وحصد 7 نقاط، ويستفيد من هدايا السيتي بإيقاف شاختار ودينامو زغرب ليتقدم إلى الوصافة ويعبر لأول مرة في تاريخه إلى ثمن النهائي. وعلى ملعب «ماكسيمير ستاديون»،
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فايلر - مران الأهلي

فايلر: الأهلي لا يعاني من مشاكل في الدفاع

أكد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن دفاع المارد الأحمر، لا يعاني من أي مشكلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأحمر، بثلاثية نظيفة، قائلًا:"أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط..فنحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولا يوجد شخص مسئول عن خطأ لوحده، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع.. لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".
الاهلي- والهلال السوداني (4)

الأهلي يعود لصدارة الدوري بثلاثية في دجلة

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بثلاية أهداف دون رد، سجلهم رمضان صبحي، وليد أزارو، وأحمد الشيخ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى صدارة جدول التريب، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والقاولون العرب، علمًا أن الأحمر لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة عن الجونة الذي يحتل المركز السابع عشر.
جنارو جاتوزو

رسميًّا.. جاتوزو مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، تعاقده مع جنارو جاتوزو من أجل قيادة تدريب الفريق خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي أقيل بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة. وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أنشيلوتي من التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية وعلى الأرجح سيكون آرسنال، وهو ما دفع ناديه إلى إقالته.
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جوارديولا-مدرب-برشلونة-1

بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
جوارديولا

جوارديولا: من الجنون التفكير في لقب البريميرليج

كان مانشستر سيتي في حاجة إلى استعادة مستواه سريعا، بعد سلسلة من المباريات بدا خلالها أنه فقد أسلوبه الشهير، وبالفعل نجح فريق بيب جوارديولا حامل اللقب، في العودة إلى الإمتاع، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب بيرنلي. ولم يكن الفوز (4-1) على فريق متوسط هو المؤشر على قدرة سيتي على تعويض الفارق مع ليفربول المتصدر، والذي أصبح ثماني نقاط، قبل أن يلعب فريق يورجن كلوب مباراة الديربي مع إيفرتون، اليوم الأربعاء، لكن الشيء الإيجابي كان عودة سيتي للظهور كفريق لجوارديولا.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي برباعية في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا كبيرًا، على نظيره بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «تيرف مور»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل جابريل خيسوس هدف التقدم، ثم أضاف الهدف الثاني، وعزز هيرنانديز بهدف ثالث، واختتم رياض محرز رباعية السيتيزن، وسجل روبي برادي هدف أصحاب الأرض. الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يواصل خسارة النقاط في البريميرليج

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة مانشستر سيتي ونظيره نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. رحيم سترلينج سجل هدف التقدم للضيوف، وتعادل جيترو فيليمس لأصحاب الأرض، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي، بينما أدرك جونجو شيلفي هدف التعادل لنيوكاسل. بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي سيلعب أمام ضيفه برايتون، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.
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