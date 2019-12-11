أتالانتا يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى

تحرير:علي الزيني ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

أتالانتا

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على شاختار دونستيك الأوكراني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من المسابقة الأوروبية، حيث احتاج الفريق الإيطالي إلى الفوز مع تعثر دينامو زغرب الكرواتي، الذي خسر بأربعة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي، بينما احتاج شاختار للفوز من أجل التأهل لدور المقبل.

فريق أتالانتا تأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر أول 3 مباريات له في دور المجموعات، حيث عاد من بعيد وحصد 7 نقاط، ويستفيد من هدايا السيتي بإيقاف شاختار ودينامو زغرب ليتقدم إلى الوصافة ويعبر لأول مرة في تاريخه إلى ثمن النهائي. وعلى ملعب «ماكسيمير ستاديون»،