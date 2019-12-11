عشماوي عن إعدام النساء: المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير

تحرير:محمد فتحي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

عشماوي

قال حسين قرني، الشهير بـ«عشماوي»، والمتخصص في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، إن هناك فرقا بين الرجل والمرأة عندما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهما. وأوضح عشماوي، خلال تقرير عرضه برنامج «الأفوكاتو»، المذاع عبر «قناه القاهرة والناس 2»: "طبيعة المرأة فيها أنوثة وحجم رقبتها صغير، فيجب تحديد حجم الرقم ووزن الجسم حتى يتم الحفاظ عليها من أي جرح قطعي أو فصل للرأس عند إعدامها، عكس طبيعة الرجل الذي يمتلك عضلات قوية خاصة في منطقة الرقبة فيتم التعامل معه بشكل طبيعي وعادي".





