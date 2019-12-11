القبض على عاطل بحوزته مخدرات في الفيوم

تحرير:محمد فتحي ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

وجه ضباط وحدة مباحث سنورس بمحافظة الفيوم، صفعة قوية لعاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، إذ أكدت التحريات والمعلومات قيام "علاء. ج. ر"، عاطل، ومُقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سنورس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه. وردت معلومات للنقيب محمد علي معاون مباحث المركز عن أماكن تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم سامح عبدالظاهر رئيس المباحث، والنقيب محمد الهاين رئيس وحدة تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبطه.

ضبط بحوزته "برشام، استركس، حشيش، فرد رصاص، ذخيرة، كتر، مبلغ مالي، هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.