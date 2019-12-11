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نبيلة عبيد تكشف تفاصيل آخر لقاء مع المخرج سمير سيف

تحرير:هاني شمشون ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
حضرت الفنانة نبيلة عبيد قبل قليل عزاء المخرج سمير سيف، بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة، وقدمت التعازي لنجليه فى وفاته، وبصوت مبحوح وحزن بدا واضحا على تقاسيم وجهها، قالت: «آخر مرة شفته من أسبوعين وكنا فى المئوية بتاعت إحسان عبدالقدوس، وكان كويس جدا واتكلم معانا عادي لكن الغريب جدا إنه قبل مايموت يومها يعني سلم عليا وأخدته فى حضني وعيطت ودا كان شيء غريب أوي». مؤكدة أن المخرج سمير سيف من أسباب نجاح فيلم «الراقصة والسياسي»، وهو الفيلم الوحيد الذي تعاونت فيه مع المخرج الراحل طوال عشرين عاما.
وأضافت عبيد خلال حضورها عزاء الراحل سمير سيف: «أفتكرله كل حاجة حلوة وكان متعاطف وإنسان في التعامل معاه، ومخرج عظيم وبيوجه الناس بلطف إحنا خسرناه الله يرحمه». الفنانة ميرنا وليد قالت في عزاء الراحل سمير سيف: «إنه من أجمل وأطيب الشخصيات اللى اتعاملت معاها طوال حياتي، لحقته كطالبه وكان
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سمير -سيف -مخرج (2)

وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
تشيع- جنازة -المخرج -سمير- سيف‎ (12)

تشييع جنازة سمير سيف من كنيسة العذراء بمصر الجديدة

وارى الثرى جثمان المخرج الراحل سمير سيف بمقابر الأسرة، الذي شيعت جنازته اليوم الثلاثاء، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه. شارك في تشييع ودفن الجثمان أسرة الراحل وزملاؤه وأصدقاؤه وعدد من الفنانين والنجوم، منهم الفنان محمود حميدة وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وأشرف زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج مروان حامد. ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل سمير سيف العزاء غدا بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة.
محمد-سامى

محمد سامي: وليد منصور سبب توقف الأوضة الضلمة الصغيرة

توقف منذ فترة تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي كان يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى ويعد البطولة الأولى له فى السينما، ومن إخراج محمد سامى. وبسؤال "سامي"، عن سبب توقفه، قال إنه بعد يومين من تصوير العمل، جاء إليهم وليد منصور منتج الفيلم، وأخبرهم أنه ليس هناك أموال لاستكمال العمل"، مضيفًا: "وليد منصور ضيعنا، وخاصة أن العمل كان يعد البطولة الأولى للفنان أكرم حسني، الذي اعتبره كوميديان مصر الأول، فهو موهوب فى الكوميديا بشكل غير طبيعي".
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