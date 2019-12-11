نبيلة عبيد تكشف تفاصيل آخر لقاء مع المخرج سمير سيف

تحرير:هاني شمشون ١١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

نبيلة عبيد

حضرت الفنانة نبيلة عبيد قبل قليل عزاء المخرج سمير سيف، بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة، وقدمت التعازي لنجليه فى وفاته، وبصوت مبحوح وحزن بدا واضحا على تقاسيم وجهها، قالت: «آخر مرة شفته من أسبوعين وكنا فى المئوية بتاعت إحسان عبدالقدوس، وكان كويس جدا واتكلم معانا عادي لكن الغريب جدا إنه قبل مايموت يومها يعني سلم عليا وأخدته فى حضني وعيطت ودا كان شيء غريب أوي». مؤكدة أن المخرج سمير سيف من أسباب نجاح فيلم «الراقصة والسياسي»، وهو الفيلم الوحيد الذي تعاونت فيه مع المخرج الراحل طوال عشرين عاما.

وأضافت عبيد خلال حضورها عزاء الراحل سمير سيف: «أفتكرله كل حاجة حلوة وكان متعاطف وإنسان في التعامل معاه، ومخرج عظيم وبيوجه الناس بلطف إحنا خسرناه الله يرحمه». الفنانة ميرنا وليد قالت في عزاء الراحل سمير سيف: «إنه من أجمل وأطيب الشخصيات اللى اتعاملت معاها طوال حياتي، لحقته كطالبه وكان