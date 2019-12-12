جريمة

روشتة القيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
سقوط أمطار
سقوط أمطار
72 ساعة طوارئ ستسود البلاد بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي إرشادات للقيادة الآمنة حرصا على سلامة قائدي السيارات ومرافقيهم خلال سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية.
وتشمل روشتة القيادة الآمنة التي أعدتها الإدارة العامة للمرور التالي: استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، والسير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، والتحكم فى عجلة القيادة جيدا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية،
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مخدر-الحشيش

القبض على عاطل بحوزته مخدرات في الفيوم

وجه ضباط وحدة مباحث سنورس بمحافظة الفيوم، صفعة قوية لعاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، إذ أكدت التحريات والمعلومات قيام "علاء. ج. ر"، عاطل، ومُقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سنورس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه. وردت معلومات للنقيب محمد علي معاون مباحث المركز عن أماكن تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم سامح عبدالظاهر رئيس المباحث، والنقيب محمد الهاين رئيس وحدة تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبطه.
مطار-القاهرة (4)

«ترامادول».. ضبط راكب بحوزته مخدرات في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط إير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا، تم الاشتباه في راكب مصري إذ بدت عليه علامات الارتباك الشديد، وبسؤاله إن كان يحمل أشياء ممنوعة أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الإكسراي فتم تأكيد الاشتباه.
نصف -مليون -جنيه

مسعفان يسلمان نصف مليون جنيه عثرا عليه في حادث بالمنيا

سلم مسعفان بالمنيا مبلغ نصف مليون جنيه لمركز شرطة بني مزار، عثرا عليه في موقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل الشيخ فضل ببني مزر، وتحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين. على الفور انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وبرفقته الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث بني مزار، إذ تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل شمال مدخل الشيخ فضل.
قوات-الشرطة (3)

بـ80 مليون جنيه.. مداهمة معمل لإنتاج مخدر «الآيس» في الجيزة

ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، نتج عنها ضبط أحد الأشخاص بالجيزة أثناء قيامه بتجهيز معمل لإنتاج مخدر الآيس «الشابو» وزراعة نبات الماريجوانا المخدر. البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، تخصص نشاطه في مجال الاتجار بالمخدرات، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة؛ متخذا من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقام بترويج كميات كبيرة منه على عملائه في محافظات الجمهورية.
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جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

مصرع 4 عمال و3 مصابين في انهيار برج كهرباء في أوسيم

شهدت قرية سقيل التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارثة، إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي داخل إحدى المحطات قيد الصيانة، مما اسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 3 آخرين حالتهم حرجة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة هيئة الإسعاف، في الوقت الذي دفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري وامكن انتشال جثماني الضحايا الأربع، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (6)

9 نصائح.. روشتة مرورية للقيادة الآمنة في الطقس السيئ

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
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