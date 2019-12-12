روشتة القيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

سقوط أمطار

72 ساعة طوارئ ستسود البلاد بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي إرشادات للقيادة الآمنة حرصا على سلامة قائدي السيارات ومرافقيهم خلال سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية.

وتشمل روشتة القيادة الآمنة التي أعدتها الإدارة العامة للمرور التالي: استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، والسير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، والتحكم فى عجلة القيادة جيدا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية،



وتشمل روشتة القيادة الآمنة التي أعدتها الإدارة العامة للمرور التالي: استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، والسير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، والتحكم فى عجلة القيادة جيدا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ومضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التي أمامك.



وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه، زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.



والعمل على مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.



