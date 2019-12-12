19 فريقًا يتنافسون على 11 مقعدًا في الدوري الأوروبي
مع تأهل 24 فريقًا من دور المجموعات، ينضم إليهم الفرق الثمانية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، ليشارك إجمالي 32 فريقا في الدور الثاني من الدوري الأوروبي
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
أرسنال
مع انطلاق الجولة السادسة "الأخيرة" من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام 19 فريقًا للتنافس على المقاعد الـ11 المتبقية، أمام فرق البطولة، في الدور الثاني.
وتأهَّل للدور الثاني، أبويل نيقوسيا القبرصي، والكمار الهولندي، وبازل السويسري، وسبورتنج براجا البرتغالي وسلتيك الأسكتلندي، وإسبانيول الإسباني، وجنت البلجيكي، ولاسك لينز النمساوي، ومانشستر يونايتد، وأشبيلية، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وفولفسبورج الألماني، و وولفرهامبتون الإنجليزي.
وستكون فرصة اللحاق بهم متاحة أمام أرسنال، وكلوج الروماني، وكوبنهاجن الدنماركي، ودينامو كييف الأوكراني، وآينتراخت فرانكفورت، وفرينكفاروزي المجري، وفينورد، وخيتافي، وأسطنبول باشاك شهير، وكراسنودار الروسي، ولاتسيو، ولودجوريتس البلغاري، ومالمو السويدي، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبورتو، ورينجرز الأسكتلندي،
وستكون فرصة اللحاق بهم متاحة أمام أرسنال، وكلوج الروماني، وكوبنهاجن الدنماركي، ودينامو كييف الأوكراني، وآينتراخت فرانكفورت، وفرينكفاروزي المجري، وفينورد، وخيتافي، وأسطنبول باشاك شهير، وكراسنودار الروسي، ولاتسيو، ولودجوريتس البلغاري، ومالمو السويدي، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبورتو، ورينجرز الأسكتلندي، وروما، وستاندر ليج البلجيكي، ويانج بويز السويسري.
ومع تأهل 24 فريقًا من دور المجموعات، ينضم إليهم الفرق الثمانية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليشارك إجمالي 32 فريقا في الدور الثاني من الدوري الأوروبي، الذي تقام منافسات الذهاب والإياب به خلال فبراير المقبل، وستسحب القرعة يوم الإثنين المقبل.
ويتوقع أن تكون الإثارة حاضرة بقوة في المجموعة السادسة التي يحل فيها أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، ضيفًا على ستاندر ليج البلجيكي، ويستضيف آينتراخت فرانكفورت، فيتوريا جيمارايش البرتغالي الذي خرج بالفعل من إطار المنافسة، ويتصدر أرسنال، المجموعة بـ10 نقاط، يليه آينتراخت بـ9 نقاط وستاندر ليج بـ 7 نقاط، ثم فيتوريا جيمارايش بنقطتين.
وفي حالة فوز ستاندر ليج على أرسنال، وتعادل آينتراخت، يتساوى الفرق الثلاثة بـ 10 نقاط لكل فريق، كما سيكون لكل منهم 6 نقاط، طبقا لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة، وسيجرى في هذه الحالة الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهم.
وربما يتمتع آينتراخت، الذي وصل للمربع الذهبي في بطولة الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام تشيلسي الذي توج باللقب بعدها، بدراية بمنافسه البرتغالي، في ظل وجود المهاجم جونسالو باسينسيا اللاعب السابق لفيتوريا، ضمن صفوف آينتراخت.
أما بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي فجر مفاجأة باعتلاء صدارة الدوري الألماني، كما يتقاسم مع روما صدارة المجموعة العاشرة في الدوري الأوروبي، فيستضيف فريق أسطنبول باشاك شهير التركي، ويمتلك كل من روما ومونشنجلادباخ 8 نقاط، يليهما باشاك شهير بـ7 نقاط، ووولفسبيرجر النمساوي بـ4 نقاط.
ويحتاج مونشنجلادباخ، للفوز أو التعادل لحسم التأهل، ويمكن أن يتأهل بالهزيمة أيضًا لكن بشرط فوز وولفسبيرجر على روما، حيث يتفوق مونشنجلادباخ على روما بفارق المواجهات المباشرة، كذلك يكفي روما، الفوز أو التعادل بأي نتيجة كي يتأهل، ويمكنه التأهل بالهزيمة، لكن بشرط عدم فوز باشاك شهير.
وقد يتأهل فريق آخر من العاصمة الإيطالية روما، لكن الوضع يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة للاتسيو، ويحتل لاتسيو المركز الثالث بـ 6 نقاط في المجموعة الخامسة التي يتصدرها سلتيك بـ13 نقطة وضمن التأهل، ويليه كلوج في المركز الثاني بـ9 نقاط، بينما يحل رين الفرنسي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
وتشهد المجموعة الخامسة، لقاء لاتسيو مع مضيفه رين، ولقاء كلوج مع ضيفه سلتيك، ويحتاج لاتسيو للفوز على رين، إلى جانب خسارة كلوج أمام سلتيك، كي يتأهل، في ظل تفوق لاتسيو على كلوج بفارق المواجهات المباشرة.
وفي المجموعة الثالثة، سيكون خيتافي صاحب المركز الثاني بحاجة للتعادل أمام كراسنودار، صاحب المركز الثالث، كي يتأهل، حيث يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، ويمكن لخيتافي الفوز بصدارة المجموعة في حالة تحقيق الفوز، إلى جانب إخفاق بازل السويسري المتصدر في تحقيق الفوز أمام ضيفه طرابزون سبور التركي.
وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في الدوري الأوروبي:- أبويل نيقوسيا × إشبيلية الساعة 7.55
- كارباج اجدام × أف 91 ديديلانجي الساعة 7.55
- بازل × طرابزون سبور الساعة 7.55
- خيتافي × كراسنودار الساعة 7.55
- رين × لاتسيو الساعة 7.55
- كلوج × سيلتك الساعة 7.55
- آينتراخت فرانكفورت × فيتوريا جيماريش الساعة 7.55
- ستاندر دو لياج × آرسنال الساعة 7.55
- دينامو كييف × لوجانو الساعة 7.55
- كوبنهاجن × مالمو الساعة 7.55
- بي إس في آيندهوفن × روزنبورج الساعة 7.55
- لاسك لينز × سبورتينج لشبونة الساعة 7.55
- روما × وولفسبيرجر الساعة 10
- بوروسيا مونشنجلادباخ × إسطنبول باشاك شهير الساعة 10
- مانشستر يونايتد × إي زد آلكمار الساعة 10
- بارتيزان بلجراد × إف سي أستانا الساعة 10
- وولفرهامبتون × بشكتاش الساعة 10
- سلوفان براتيسلافا × سبورتينج براجا الساعة 10
- فولفسبورج × سانت إيتيان الساعة 10
- جينت × أوليكساندريا الساعة 10
- لودوجوريتس رازجراد × فرينكفاروزي الساعة 10
- إسبانيول × سسكا موسكو الساعة 10
- بورتو × فينورد روتردام الساعة 10
- جلاسكو رينجرز × يونج بويز الساعة 10
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