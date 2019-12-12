19 فريقًا يتنافسون على 11 مقعدًا في الدوري الأوروبي

مع تأهل 24 فريقًا من دور المجموعات، ينضم إليهم الفرق الثمانية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، ليشارك إجمالي 32 فريقا في الدور الثاني من الدوري الأوروبي

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

أرسنال

مع انطلاق الجولة السادسة "الأخيرة" من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام 19 فريقًا للتنافس على المقاعد الـ11 المتبقية، أمام فرق البطولة، في الدور الثاني. وتأهَّل للدور الثاني، أبويل نيقوسيا القبرصي، والكمار الهولندي، وبازل السويسري، وسبورتنج براجا البرتغالي وسلتيك الأسكتلندي، وإسبانيول الإسباني، وجنت البلجيكي، ولاسك لينز النمساوي، ومانشستر يونايتد، وأشبيلية، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وفولفسبورج الألماني، و وولفرهامبتون الإنجليزي.

وستكون فرصة اللحاق بهم متاحة أمام أرسنال، وكلوج الروماني، وكوبنهاجن الدنماركي، ودينامو كييف الأوكراني، وآينتراخت فرانكفورت، وفرينكفاروزي المجري، وفينورد، وخيتافي، وأسطنبول باشاك شهير، وكراسنودار الروسي، ولاتسيو، ولودجوريتس البلغاري، ومالمو السويدي، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبورتو، ورينجرز الأسكتلندي،