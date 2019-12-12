رياضة

19 فريقًا يتنافسون على 11 مقعدًا في الدوري الأوروبي

مع تأهل 24 فريقًا من دور المجموعات، ينضم إليهم الفرق الثمانية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، ليشارك إجمالي 32 فريقا في الدور الثاني من الدوري الأوروبي
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
أرسنال
أرسنال
مع انطلاق الجولة السادسة "الأخيرة" من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام 19 فريقًا للتنافس على المقاعد الـ11 المتبقية، أمام فرق البطولة، في الدور الثاني. وتأهَّل للدور الثاني، أبويل نيقوسيا القبرصي، والكمار الهولندي، وبازل السويسري، وسبورتنج براجا البرتغالي وسلتيك الأسكتلندي، وإسبانيول الإسباني، وجنت البلجيكي، ولاسك لينز النمساوي، ومانشستر يونايتد، وأشبيلية، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وفولفسبورج الألماني، و وولفرهامبتون الإنجليزي.
وستكون فرصة اللحاق بهم متاحة أمام أرسنال، وكلوج الروماني، وكوبنهاجن الدنماركي، ودينامو كييف الأوكراني، وآينتراخت فرانكفورت، وفرينكفاروزي المجري، وفينورد، وخيتافي، وأسطنبول باشاك شهير، وكراسنودار الروسي، ولاتسيو، ولودجوريتس البلغاري، ومالمو السويدي، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبورتو، ورينجرز الأسكتلندي،
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بيراميدز والزمالك (2)

بيراميدز ضيفًا ثقيلآ على الزمالك في الدوري

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف. من جانبه، يحتل بيراميدز، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3، وسجل الفريق 13 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 7 أهداف.
أتالانتا

أتالانتا يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا، على شاختار دونستيك الأوكراني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من المسابقة الأوروبية، حيث احتاج الفريق الإيطالي إلى الفوز مع تعثر دينامو زغرب الكرواتي، الذي خسر بأربعة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي، بينما احتاج شاختار للفوز من أجل التأهل لدور المقبل.
فايلر - مران الأهلي

فايلر: الأهلي لا يعاني من مشاكل في الدفاع

أكد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن دفاع المارد الأحمر، لا يعاني من أي مشكلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأحمر، بثلاثية نظيفة، قائلًا:"أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط..فنحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولا يوجد شخص مسئول عن خطأ لوحده، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع.. لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".
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جوزيه مورينيو (3)

مورينيو: أصبحت مدربا أفضل مع توتنهام

لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدى عامين، لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي. وقال مورينيو، اليوم الأربعاء، إنه الآن أصبح مدربا أفضل مع الاستعداد للعودة إلى أولد ترافورد، لكن كمدرب لتوتنهام هوتسبير. وأنفق مورينيو نحو 400 مليون جنيه إسترليني فى أثناء قيادة يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2017- 2018، لكن الأمور انقلبت وساءت النتائج ليترك مورينيو منصبه في ديسمبر من العام الماضي ويعود إلى القيادة الفنية منذ أسبوعين بتولي مسؤولية توتنهام.
مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ أمام أستون فيلا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نورويتش سيتي نظيره أرسنال على ملعب كارو رود، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش المركز الـ19 برصيد 10 نقاط، بينما يوجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مواجهة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.
دافيد-لويز

دافيد لويز: إيمري قدم عمل رائع.. ولا يهم النتائج

علق دافيد لويز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، علي قرار إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية. وقالا لويز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" يوم حزين للجميع، خاصة أننا خذلنا القائد (إيمري)، شكرًا لك ولطاقم العمل الرائع، قدمت عمل شاق، وكنت شغوف بكرة القدم، وقدوة للجميع دائمًا، لا يهم النتائج، حظًا سعيدًا في المستقبل". وكان لويز انتقل لصفوف أرسنال خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق تشيلسى.
أرسنال (4)

أرسنال يسقط أمام فرانكفورت وإشبيلية يتخطى قرة باج بالدوري الأوروبي

سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ الخسارة، أمام نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدف الجانرز أوبامينج مهاجم الفريق في الدقيقة الـ45، بينما سجل هدفي فرانكفورت دايتشي كاماد في الدقيقة الـ55 والـ64 من عمر المباراة، وبهذا الفوز احتل اينتراخت الرمز الثاني من المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 10، محتفظا بالمركز الأول.
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