بيراميدز ضيفًا ثقيلآ على الزمالك في الدوري

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

بيراميدز - الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف. من جانبه، يحتل بيراميدز، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3، وسجل الفريق 13 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 7 أهداف.

كما يحتضن استاد السويس الجديد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام المقاولون العرب.ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثالث، برصيد 13 نقطة.ويحتضن استاد