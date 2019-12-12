بيراميدز ضيفًا ثقيلآ على الزمالك في الدوري
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
بيراميدز - الزمالك
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.
من جانبه، يحتل بيراميدز، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3، وسجل الفريق 13 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 7 أهداف.
كما يحتضن استاد السويس الجديد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام المقاولون العرب.ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثالث، برصيد 13 نقطة.ويحتضن استاد
كما يحتضن استاد السويس الجديد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام المقاولون العرب.
ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثالث، برصيد 13 نقطة.
ويحتضن استاد الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية عصرًا، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام طنطا.
ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، فيما يحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط.