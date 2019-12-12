خفض العجز والديون.. أبرز ملامح موازنة مصر 2020-2021

تسعى الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021، لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، ومنها خفض عجز الموازنة، وتقليص حجم الدين العام

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

وزارة المالية

تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2020-2021، كما تستهدف الحكومة أيضا في الموازنة الجديدة 2021، استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، فإن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، إلى جانب خفض عجز الموازنة والدين العام مع تخصيص مزايا ضريبية وأخرى لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال موازنة العام المقبل 2020-2021.

وجاءت أهم الإصلاحات المالية المستهدفة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل2020-2021 وفقا لما يلي: خفض عجز الموازنة تستهدف الموازنة الجديدة 2021 خفض نسبة العجز الكلي لتصل إلى 6.2%، في مقابل نحو 7% خلال العام المالي الجاري 2019-2020، على أن تصل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 4% خلال عام2022. وأكد