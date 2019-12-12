خفض العجز والديون.. أبرز ملامح موازنة مصر 2020-2021

تسعى الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021، لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، ومنها خفض عجز الموازنة، وتقليص حجم الدين العام
تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل 2020-2021، كما تستهدف الحكومة أيضا في الموازنة الجديدة 2021، استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، فإن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، إلى جانب خفض عجز الموازنة والدين العام مع تخصيص مزايا ضريبية وأخرى لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال موازنة العام المقبل 2020-2021.
وجاءت أهم الإصلاحات المالية المستهدفة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل2020-2021 وفقا لما يلي:
خفض عجز الموازنة
تستهدف الموازنة الجديدة 2021 خفض نسبة العجز الكلي لتصل إلى 6.2%، في مقابل نحو 7% خلال العام المالي الجاري 2019-2020، على أن تصل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 4% خلال عام2022.
وأكد
وجاءت أهم الإصلاحات المالية المستهدفة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل2020-2021 وفقا لما يلي:
خفض عجز الموازنة
تستهدف الموازنة الجديدة 2021 خفض نسبة العجز الكلي لتصل إلى 6.2%، في مقابل نحو 7% خلال العام المالي الجاري 2019-2020، على أن تصل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 4% خلال عام2022.
وأكد الدكتور محسن خضير الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى بكل الطرق إلى خفض عجز الموازنة من خلال عدة أدوات وفي مقدمتها طرح السندات الدولية والصكوك.
وترى الدكتورة زينب عوض الله أستاذة الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن انخفاض أو ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة يتوقف على حجم الإيرادات والمصروفات، مشيرة إلى أنه فى حالة زيادة الإيرادات عن المصروفات ينخفض عجز الموازنة، أما إذا حدث العكس فترتفع نسبة العجز.
تقليص الديون
تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، خفض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالمقارنة بنحو 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، وبنحو 97% من الناتج في يونيو 2018.
وقالت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد، إن الحكومة تستطيع خفض الدين العام من خلال استمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، وزيادة الإيرادات بشكل أكبر من المصروفات.
وأضافت "الشواربي" أن تطبيق هذه الإجراءات يساهم في خفض الديون من خلال توجيه هذه الوفورات إلى عمليات التنمية بدلا من توجيهها إلى خدمة أعباء الدين.
زيادة الإيرادات الضريبية
تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة 2021، استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإدارية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني.
وقال الدكتور ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن الحكومة نجحت في زيادة حصيلة الضرائب بسبب القضاء على النظام التقليدي في تقديم الإقرار، والاتجاه إلى الإقرارات الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا النظام الجديد ساهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، فضلا عن مساهمته في محاربة التهرب الضريبي.
ترشيد الإنفاق العام
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% في موازنة العام المالي المقبل.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة، فقد شددت القواعد العامة للموازنة على عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.
كما تستهدف الحكومة العمل على ترشيد الإنفاق على بند نفقات أعياد ومواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة الحالية 2019-2020 حدا أقصى.
وتستهدف الموازنة الجديدة ترشيد النفقات من خلال الاهتمام بعمليات الصيانة بحيث يتم تخصيص 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، وعدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أي بنود أخرى.
التوسع في برامج الدعم النقدي
تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة، زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل كلا من تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.
والدعم النقدي هو عبارة عن برامج يتم تقديم من خلالها دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة.
تطبيق إجراءات الإصلاح الهيكلي
تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021، تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن هناك مجموعة من القطاعات تستطيع الحكومة الاعتماد عليها لزيادة حجم الاستثمارات، منها على سبيل المثال قطاعا الزراعة والصناعات التحويلية.
استكمال برنامج الطروحات الحكومية
تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020-2021، استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وبحسب البيان المالي للموازنة الحالية 2019-2020، فكان من المقرر أن تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ 250 مليار جنيه من المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، كما أن الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية تبلغ 430 مليار جنيه.
وقال محمد النجار المحلل المالي، إن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، لافتا إلى أن طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة يستهدف تنشيط البورصة، وإضافة قطاعات جديدة فيها، وزيادة سوق رأس المال.
وأضاف النجار أن طرح الحكومة شركات تملكها في البورصة يعطي رسالة للمستثمرين الأجانب بأن سيطرة الحكومة على بعض القطاعات بدأت تنخفض.
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي 2020-2021، إجراء مجموعة من الإصلاحات والتي تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وكشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة لعام 2021، عن توسع الدولة في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجيستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
إصلاح منظومة الجمارك
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل 2020-2021 عددًا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج.
وأوضح معيط أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تجرى مناقشاته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد «SAD»، والنافذة الواحدة سوف تسهم جميعًا في تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيا في مصاف الدول المتقدمة.