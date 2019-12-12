بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

بومبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا". وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي "أبلغني لافروف مباشرة بالأمس أنه على استعداد لأن يكون جزءا من ذلك وأن يواصله، ذكرته بأن هناك حظرا للأسلحة لا يزال مطبقا في ليبيا وأنه ينبغي ألا تقدم مواد أخرى داخل ليبيا".يذكر أن حكومتي طرابلس وتركيا وقعتا - قبل أسبوعين - اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود