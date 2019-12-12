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بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
بومبيو
بومبيو
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا". وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".
وتابع وزير الخارجية الأمريكي "أبلغني لافروف مباشرة بالأمس أنه على استعداد لأن يكون جزءا من ذلك وأن يواصله، ذكرته بأن هناك حظرا للأسلحة لا يزال مطبقا في ليبيا وأنه ينبغي ألا تقدم مواد أخرى داخل ليبيا".يذكر أن حكومتي طرابلس وتركيا وقعتا - قبل أسبوعين - اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود
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مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

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توقع خبراء اقتصاديون أمريكيون أن تفقد بورصة "وول ستريت" بريقها أمام سطوع نجم بورصات عالمية أخرى ستفوقها أداء خلال عام 2020 مثل البورصة الآسيوية والأوروبية، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، وسط توقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع توجه البنوك المركزية صوب اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية عن بيتر بيرزين محلل استراتيجي لدى معهد "بي سي إيه " للأبحاث قوله: "بعد أداء ضعيف دام أكثر من 10 أعوام، من المتوقع أن تعود البورصات غير الأمريكية بقوة مع حلول العام الجديد".
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ليبيا

وزير ليبي: نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، إننا نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا ما تم حل القضية الفلسطينية، موضحا أن بلاده دولة عربية عضو في الجامعة العربية، وأن ليبيا ملتزمة بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، ونحن ندعم حقوق الشعوب وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن بلاده تدعم السلام الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وهو ما تقوم به بلاده، أيضا من محاربة الإرهاب الداخلي، مدينا أنشطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منطقة الشرق الأوسط، وبيع السلاح مع حكومة طرابلس، والاتفاقيات النفطية التي وقعتها حكومته مع الحكومة نفسها.
الكرملين

الكرملين: اتهامات أمريكا لنا بزعزعة الاستقرار في ليبيا زائفة

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وفد أمريكي رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث أزمة ليبيا

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قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.
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