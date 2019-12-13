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صدور الفراخ والتونة| 5 أطعمة غنية بالبروتين الصافي

مثل معظم الأطعمة الحيوانية، يعتبر البيض مصدر هام للبروتين، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية، فمعظم المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة توجد في البيض، وخاصة "الزلال".
تحرير:إسراء سليمان ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
بروتين صحي
بروتين صحي
توجد بعض الأطعمة الهامة، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، أي يكون البروتين جزء من العناصر الغذائية الأخرى، على سبيل المثال العدس والفاصوليا وبذور الشيا والبيض وسمك التونة، على الجانب الآخر توجد أجزاء محددة من بعض الأطعمة، تحتوي على "البروتين الصافي"، على سبيل المثال صدور الدجاج، غنية بكميات كبيرة من البروتين، مقارنة بالأجزاء الأخرى، وبياض البيض يحتوي على نسبة كبيرة، أكثر من الصفار، لذا يجب تناول مثل هذه الاطعمة، لمن يعانون من نقص البروتين، نقلًا عن "healthline"".
اتباع نظام غذائي مع ممارسة التمرينات الرياضية من أكثر الأشياء الهامة، التي يسعى إليها العديد من الأشخاص، نحاول دائمًا إدراك العناصر الغذائية الهامة التي نحتاجها، لبناء صحيح للجسم، والحفاظ على الصحة بشكل عام مثل الكالسيوم والحديد والبروتين والألياف الغذائية، ولكن هل تعرف أن بعض الأجزاء من الطعام تحتوي
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الكرفس-الإفرنجي بالفول-الأخضر

الألياف والأسماك.. أطعمة تساعدك على محاربة السرطان

اتباع نظام غذائي صحي من الأمور التي يجب أن تجعلها روتينًا للحياة؛ وذلك من أجل صحتك النفسية والجسدية، كما أن التركيز على الأطعمة الصحية يحميك من كل الأمراض، خاصة الأورام الخبيثة؛ لهذا دائمًا ينصح الخبراء بتناول المغذيات وجعلها جزءًا أساسيا لمحاربة السرطان. قالت إخصائية التغذية فينسيت كاندرويناتا، إن 35% من السرطانات المختلفة مرتبطة بعوامل التغذية، وليس هناك طعام محدد يمكن أن يمنع المرض، بل مزيج من العناصر الغذائية التي يمكنك الحصول عليها من الأصناف المختلفة، يصنع الفارق.
فوائد-السبانخ

السبانخ.. من خضراوات رائعة إلى تكوين حصوات الكلى

تعد السبانخ من الخضراوات المهمة، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، حيث تحتوي على فيتامين C وA، إضافة إلى حمض الفوليك والألياف الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، وتعزز من معدلات الشبع بشكل كبير، إضافة إلى احتوائها على معدلات عالية من مضادات الأكسدة في شكل كاروتينات. وبجانب ذلك، تعمل السبانخ على تنظيم ضغط الدم، وتحسين الهضم والحفاظ على صحة العظام، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، نقلًا عن "times of india".
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

5 عادات غير صحية لا تفعيلها وأنت حامل

تعتبر فترة الحمل من الأوقات الهامة في حياة كل امرأة، تحرص الأم دائمًا على تناول طعام صحي، غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بتناول الأفوكادو لأنه غني بحمض الفوليك، الذي يساعد في حماية الجنين من التشوهات الخلقية أثناء فترة الحمل، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم، على الجانب الآخر تقوم الأم ببعض العادات السيئة، التي تلحق الضرر بها، على سبيل المثال الإفراط في تناول الكافيين، وتناول أدوية بدون اسشتارة طبية، نقلًا عن "timesofindia".
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الجمبري-يحتوي-على كوكايين

الجمبري.. من طعام رائع إلى التعزيز من صحة المخ

المأكولات البحرية تعتبر من أكثر الاطعمة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، ليس فقط لفوائدها المتعددة، ولكن لمذاقها الرائع، ويعتبر الجمبري من أهم الأسماك، ستجد عشاقه في كل مكان، وخاصة شوربة الجمبري، دائمًا نقول أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ولكن له فوائد عديدة أخرى، لابد من الالتفات إليها، على سبيل المثال فقدان الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتعزيز من صحة العظام والمخ، والعديد من الفوائد الأخرى التي تفيد صحة الجسم، نقلًا عن "organicfacts".
مشروبات-الطاقة (1)

مشروبات الطاقة.. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع

مع دخول فصل الشتاء، نفقد تدريجيا طاقتنا نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامنا؛ لذا نحاول تناول المزيد من الطعام، إضافة إلى الاهتمام باستهلاك السكريات؛ ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، ويترك آثارا جانبية فى صحتنا. وعلى الجانب الآخر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استهلاك مشروبات الطاقة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية؛ لأنها تحتوي على مكونات غير طبيعية، لذا يجب استبدال بعض المشروبات الصحية بها؛ مثل عصير البرتقال والليمون، نقلًا عن "times of india".
الام-الاذن

دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

في الآونة الأخيرة، استخدم الأطباء بعض الأنظمة الغذائية في الحماية من الأمراض؛ فعلى سبيل المثال: النظام الغذائي النباتي يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الوقاية من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وفي آخر الدراسات، كشفت النتائج عن أن نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول أطعمة تقليدية استخدمت في الماضي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، والأسماك ومنتجات الألبان، يساعد على الحماية من ضعف السمع، وذلك نقلًا عن موقع "daily mail".
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