صدور الفراخ والتونة| 5 أطعمة غنية بالبروتين الصافي

مثل معظم الأطعمة الحيوانية، يعتبر البيض مصدر هام للبروتين، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية، فمعظم المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة توجد في البيض، وخاصة "الزلال".

تحرير:إسراء سليمان ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

بروتين صحي

توجد بعض الأطعمة الهامة، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، أي يكون البروتين جزء من العناصر الغذائية الأخرى، على سبيل المثال العدس والفاصوليا وبذور الشيا والبيض وسمك التونة، على الجانب الآخر توجد أجزاء محددة من بعض الأطعمة، تحتوي على "البروتين الصافي"، على سبيل المثال صدور الدجاج، غنية بكميات كبيرة من البروتين، مقارنة بالأجزاء الأخرى، وبياض البيض يحتوي على نسبة كبيرة، أكثر من الصفار، لذا يجب تناول مثل هذه الاطعمة، لمن يعانون من نقص البروتين، نقلًا عن "healthline"".

اتباع نظام غذائي مع ممارسة التمرينات الرياضية من أكثر الأشياء الهامة، التي يسعى إليها العديد من الأشخاص، نحاول دائمًا إدراك العناصر الغذائية الهامة التي نحتاجها، لبناء صحيح للجسم، والحفاظ على الصحة بشكل عام مثل الكالسيوم والحديد والبروتين والألياف الغذائية، ولكن هل تعرف أن بعض الأجزاء من الطعام تحتوي