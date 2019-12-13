صدور الفراخ والتونة| 5 أطعمة غنية بالبروتين الصافي

مثل معظم الأطعمة الحيوانية، يعتبر البيض مصدر هام للبروتين، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية، فمعظم المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة توجد في البيض، وخاصة "الزلال".
توجد بعض الأطعمة الهامة، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، أي يكون البروتين جزء من العناصر الغذائية الأخرى، على سبيل المثال العدس والفاصوليا وبذور الشيا والبيض وسمك التونة، على الجانب الآخر توجد أجزاء محددة من بعض الأطعمة، تحتوي على "البروتين الصافي"، على سبيل المثال صدور الدجاج، غنية بكميات كبيرة من البروتين، مقارنة بالأجزاء الأخرى، وبياض البيض يحتوي على نسبة كبيرة، أكثر من الصفار، لذا يجب تناول مثل هذه الاطعمة، لمن يعانون من نقص البروتين، نقلًا عن "healthline"".
اتباع نظام غذائي مع ممارسة التمرينات الرياضية من أكثر الأشياء الهامة، التي يسعى إليها العديد من الأشخاص، نحاول دائمًا إدراك العناصر الغذائية الهامة التي نحتاجها، لبناء صحيح للجسم، والحفاظ على الصحة بشكل عام مثل الكالسيوم والحديد والبروتين والألياف الغذائية، ولكن هل تعرف أن بعض الأجزاء من الطعام تحتوي
اتباع نظام غذائي مع ممارسة التمرينات الرياضية من أكثر الأشياء الهامة، التي يسعى إليها العديد من الأشخاص، نحاول دائمًا إدراك العناصر الغذائية الهامة التي نحتاجها، لبناء صحيح للجسم، والحفاظ على الصحة بشكل عام مثل الكالسيوم والحديد والبروتين والألياف الغذائية، ولكن هل تعرف أن بعض الأجزاء من الطعام تحتوي على البروتين الصافي؟، بالفعل توجد مجموعة هامة، يجب استهلاكها بشكل مستمر، وما يلي بعض منها:
1- صدور الدجاج
تعتبر الفراخ أحد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ولكن الصدور من أكثر الأجزاء الغنية بهذا المعدن، فـ85 جرام من صدور الدجاج المشوي بدون جلد، تمنحك 27 جرام من البروتين، و140 سعر حراري، فأوضحت بعض الدراسات أن تناول الدجاج في نظام غذائي، يركز على البروتين، يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، إضافة إلى ذلك، تحتوي الفراخ على معدلات عالية من مضادات الأكسدة وأوميجا 3، والفوسفور وفيتامين B6، و عنصر السيلينيوم.
2-صدور الديك الرومي
يعد مصدر قليل الدسم، كما يحتوي الديك الرومي المشوي بدون جلد على 26 جرامًا من البروتين و 125 سعرة حرارية، إضافة إلى ذلك، غني بمعدلات عالية من السيلينيوم وفيتامين B6، إضافة إلى وجود معدلات عالية من الزنك والفوسفور.
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3-بياض البيض
مثل معظم الأطعمة الحيوانية، يعتبر البيض مصدر هام للبروتين، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية، فمعظم المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة توجد في البيض، وخاصة في البياض "الزلال"، ومع ذلك البياض يحتوي على 60% من البروتين، لذا بياض البيض من الأطعمة الهامة، التي يجب استهلاكها يوميًا، بالنسبة للأطفال ولمن يعانون من نقص في البروتين.
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4-الجمبري
من أفضل الأطعمة التي يمكنك ادراجها في نظامك الغذائي، وليس ذلك لأنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين، ولكن لأنه منخفض من حيث السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، فحوالي ما يقرب من 85 جرام من الجمبري، يحتوي على 12 جرام من البروتين، و60 سعر حراري، إضافة إلى وجود عناصر غذائية أخرى مثل فيتامين B12، والسيلينيوم والكولين، إضافة إلى الزنك وفيتامين E، ومضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات، والتلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.
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5-التونة
يحتوي سمك التونة على معدلات منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، وكلًا منهما يجعل الطعام غني بـ"البروتين الصافي"، فحوالي ما يقرب من 85 جرام من التونة المطهية، تعادل 25 جرام، و110 سعر حراري فقط، إضافة إلى ذلك، تعد مصدر جيد لفيتامين B، ومجموعة من المعادن مثل المغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، كما تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، وذلك لأنها غنية بمعدلات عالية من السيلينيوم، وغنية بمعدلات عالية من أحماض أوميجا3 الدهنية أيضًا، لذا عليك بادراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.
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