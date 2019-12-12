رياضة

بعد الإقاله.. أنشيلوتي علي رادار «البريميرليج»

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
أنشيلوتى
أنشيلوتى
كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن توجه ممثلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق لمدينة لندن، وذالك للدخول في مفاوضات مع إدارة إيفرتون، حيث جاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن أنشيلوتي كذلك مرشح لتدريب أرسنال، لكن إدارة إيفرتون سبقت الجانرز بخطوة، حيث تستعد الأولي لإجراء أول مقابلة مع ممثلي المدرب الإيطالي والذين سافروا إلى لندن مساء أمس الأربعاء، وأشار التقرير إلى أن المدرب الإيطالي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الكرة الإنجليزية، بعد قيادته لفريق تشيلسي في وقت سابق.
وأوضت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة التوفيز تسعى لتقديم عرض ضخم لمدة عامين ونصف للحصول على خدمات أنشيلوتي، وكذلك منحه فرصة ضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي المقبل . وكان أنشيلوتي تولى تدريب نابولي في بداية موسم 2018/2019 الماضي، وقاده لوصافة الترتيب خلف يوفنتوس بفارق 11 نقطة، لكن في الموسم الحالي
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دورتموند يقترب من ضم هالاند في الميركاتو

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تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
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تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

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رسميًّا.. جاتوزو مديرًا فنيًّا لنابولي الإيطالي

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أليسون يكشف لماذا تغير صلاح بعد الانتقال من روما

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ليفربول - جينيك

ليفربول واليونايتد في قمم نارية بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب الأنفيلد في ديربي الميرسيسايد، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 17 برصيد 14 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 54 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإيفرتون وانتهت 22 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 72 هدفًا، واستقبلت شباكهم 46 هدفًا.
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