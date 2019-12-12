بعد الإقاله.. أنشيلوتي علي رادار «البريميرليج»

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

أنشيلوتى

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن توجه ممثلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق لمدينة لندن، وذالك للدخول في مفاوضات مع إدارة إيفرتون، حيث جاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن أنشيلوتي كذلك مرشح لتدريب أرسنال، لكن إدارة إيفرتون سبقت الجانرز بخطوة، حيث تستعد الأولي لإجراء أول مقابلة مع ممثلي المدرب الإيطالي والذين سافروا إلى لندن مساء أمس الأربعاء، وأشار التقرير إلى أن المدرب الإيطالي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الكرة الإنجليزية، بعد قيادته لفريق تشيلسي في وقت سابق.

وأوضت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة التوفيز تسعى لتقديم عرض ضخم لمدة عامين ونصف للحصول على خدمات أنشيلوتي، وكذلك منحه فرصة ضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي المقبل . وكان أنشيلوتي تولى تدريب نابولي في بداية موسم 2018/2019 الماضي، وقاده لوصافة الترتيب خلف يوفنتوس بفارق 11 نقطة، لكن في الموسم الحالي

وأوضت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة التوفيز تسعى لتقديم عرض ضخم لمدة عامين ونصف للحصول على خدمات أنشيلوتي، وكذلك منحه فرصة ضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي المقبل .



وكان أنشيلوتي تولى تدريب نابولي في بداية موسم 2018/2019 الماضي، وقاده لوصافة الترتيب خلف يوفنتوس بفارق 11 نقطة، لكن في الموسم الحالي حدثت بعد المناوشات بين المدرب وإدارة نابولي، دفعت أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي اتخاذ قرارت ضد لاعبيه منها خصم جزء من مستحقاتهم، لينتهي الأمر بإقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو.



يذكر أن المدرب الإيطالي المخضرم، سبق وأن درب العديد من أندية أوروبا، من بينها بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.