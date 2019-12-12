أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

الزمالك وبيراميدز

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن الزمالك وبيراميدز تواجها من قبل في الدوري 6 مرات، شهدت تفوق واضح لأبناء ميت عقبة، حيث فاز أصحاب الرداء الأبيض 4 مرات، مقابل فوز وحيد لبيراميدز، وتعادل، وسجل أبناء ميت عقبة 11 هدفًا، فيما سجل بيراميدز 6 أهداف.

