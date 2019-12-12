الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (صور)

تحرير:إسلام الشاذلي.. تصوير| سامح أبو حسن ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

أمطار بالقاهرة

تعرضت محافظتي القاهرة والإسكندرية، صباح اليوم الخميس، لأمطار غزيرة ما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين والأنفاق، مما أثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات، بينما استمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة. واتخذت محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه والدفع بسيارات شفطها وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريحات صحفية، "إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم".ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية