السيسي: المرأة المصرية تحركت في 2013 لحماية وطنها

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي. ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019. حضر الفعاليات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأكد السيسي أن المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية.وقال السيسي خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان- إنه خلال العشرة

وأكد السيسي أن المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية.

وقال السيسي خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان- إنه خلال العشرة أعوام الماضية مرت مصر بأحداث كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا يمكن أن تستمر الظروف بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع في مصر في ذلك التوقيت.

وأضاف السيسي: "أحب أن أوجه لكم جميعًا كل التقدير والاحترام على المساهمات التي تناولتم بها هذا الموضوع المُهم، وأنا لن أتحدث بنفس الأسلوب الذي تحدثتم به ولكن سأتحدث عن تجربتي الشخصية تجربة إنسان مصري مع عظيمات مصر، وهن جزء من عظيمات إفريقيا والعالم".

وأشار الرئيس إلى أن حديثه عن تجربته في هذا الشأن لا يُعد انحيازًا أو حديثًا سياسيًا، مضيفًا: "لكن هذه تجربتي وأنقلها لكم وأريد من الجميع أن يستمع لها سواء في القاعة أو في مصر أو في إفريقيا"، مشددًا على أن: "الإرادة السياسية لا يمكن أبدًا أن تأتي إلا عن قناعة.. قناعة حقيقية تتحول إلى إرادة وهذه الإرادة تُترجم إلى أفعال".

وأشاد السيسي بدور المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، وتابع قائلًا: "قصتنا في مصر عظيمة جدًا.. خلال العشر سنوات الماضية، مرت مصر بأحداث كثيرة جدًا، منها أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية"، موضحًا أن المرأة المصرية لم يتم استدعاؤها للقيام بهذا الدور، قائلًا: "بل هي من استدعت نفسها لحماية وطنها وكل الأجيال القادمة".