تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك:- حراسة المرمى: محمد عواد.- خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.- خط الهجوم: مصطفى محمد.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون