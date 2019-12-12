أمطار غزيرة ورياح.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

تحرير:التحرير ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

أمطار

تعرضت بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة. ففي الغربية، شهدت هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة ، ما أدى إلى تراكمها بشوارع وميادين المحافظة. ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة سحب مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبا لوقوع أية حوادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وفي القليوبية، دفعت شركة مياه المحافظة بمعداتها إلى النقاط الساخنة فور هطول الأمطار في مختلف الأنحاء؛ لرفع أية تراكمات من الأمطار، مشيرة إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.وأعلن المحافظ عبد الحميدالهجان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ خاصة بعد أن تسبب سقوط الأمطار في