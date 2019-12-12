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أمطار غزيرة ورياح.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

تحرير:التحرير ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
أمطار
أمطار
تعرضت بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة. ففي الغربية، شهدت هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة ، ما أدى إلى تراكمها بشوارع وميادين المحافظة. ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة سحب مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبا لوقوع أية حوادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية.
وفي القليوبية، دفعت شركة مياه المحافظة بمعداتها إلى النقاط الساخنة فور هطول الأمطار في مختلف الأنحاء؛ لرفع أية تراكمات من الأمطار، مشيرة إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.وأعلن المحافظ عبد الحميدالهجان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ خاصة بعد أن تسبب سقوط الأمطار في
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منتدى-شباب-العالم

7 آلاف مشارك يناقشون قضايا العصر في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن عدد المشاركين في جلسات النسخة الثالثة من المنتدى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبلغ نحو سبعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة و14 ورشة عمل تعقد داخل تسع قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. ومن ناحية أخرى، انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميًا بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ.
بطاريات

تهدد سلامة الطيران.. تحركات دولية لمحاصرة بطاريات الليثيوم المزورة

هل تنجح المنظمات المدنية في تصحيح مسار المخالفات الصارخه التي يرتكبها المصنعون وينعكس أثرها على الطيران والتي باتت تهدد صناعة النقل الجوي في واحد من أهم مكوناتها وهو السلامة الجوية للراكب ولطاقم الطائرة. عدد كبير من المنظمات الدولية يتحرك بكثافة لدفع الحكومات لتضييق الخناق على مصنعي البضائع الخطرة والتي ثبت أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة وأمان الرحلات أثناء نقلها سواء مع الراكب أو في صورة شحنة بضائع تنقل من مكان لآخر. وعلى رأس هذه البضائع الخطرة تأتي بطاريات الليثيوم المقلدة والمزورة بالمخالفة للمعايير المعتمده لتصنيعها، تأتي هذه الشحنات في قلب الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم.
السيسي

السيسي لـ«رجالة مصر»: انحنوا احترامًا للمرأة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة عاجلة للرجال في مصر، قائلًا: "كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن.. انحنوا احترامًا وتقديرًا للمرأة، أنا أقول لكم كلمة التطرف والإرهاب جعل الناس كلها ترى الدين الذي نؤمن به بخوف رغم أن الأديان كلها آتية من مصدر واحد".
السيسي (5)

السيسي: لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المرأة المصرية، قائلًا: "أقول لكم لسنا نحن من نعطيكم مكانتكم، بل أنتم تتقدموا الصفوف وتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها، وهذا الكلام قد يؤلم أو قد يرفضه بعض الرجال، ولكن لو راعينا الإنصاف في نفوسنا وعقولنا وإحساسنا.. والحقيقة أنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.. كل الإنسانية.. وهذه حقيقة أرجو أن نقولها لبعضنا البعض". وتابع الرئيس خلال جلسة "تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان: "من خلال تجربتنا في مصر فإنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة أو المحافظة أو أي مهمة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة وانتظامًا وهي الأقل فسادًا.. إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق".
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طقس (3)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (2)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
البرلس-كفر-الشيخ

إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء الصيد في برج البرلس بكفر الشيخ، اليوم /الجمعة/، إغلاق الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء.
طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وبارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس دافيء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرضاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.
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