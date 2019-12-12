أمطار غزيرة ورياح.. الطقس السيئ يضرب المحافظات
تحرير:التحرير
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
أمطار
تعرضت بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة.
ففي الغربية، شهدت هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة ، ما أدى إلى تراكمها بشوارع وميادين المحافظة.
ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة سحب مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبا لوقوع أية حوادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية.
وفي القليوبية، دفعت شركة مياه المحافظة بمعداتها إلى النقاط الساخنة فور هطول الأمطار في مختلف الأنحاء؛ لرفع أية تراكمات من الأمطار، مشيرة إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.وأعلن المحافظ عبد الحميدالهجان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ خاصة بعد أن تسبب سقوط الأمطار في
وفي القليوبية، دفعت شركة مياه المحافظة بمعداتها إلى النقاط الساخنة فور هطول الأمطار في مختلف الأنحاء؛ لرفع أية تراكمات من الأمطار، مشيرة إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.
وأعلن المحافظ عبد الحميدالهجان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ خاصة بعد أن تسبب سقوط الأمطار في انقطاع الكهرباء لفترات مختلفة بقرى طوخ وشبين القناطر، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع مياه الأمطار ومراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء وإزالة التوصيلات العشوائية؛ حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.
ووجه إدارة مرور القليوبية بإعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار وخاصة وأن المحافظة تتوسط الطريق الزراعي والإقليمي والحر وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.
وفي شمال سيناء، قرر المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها ، وذلك لمواجهة الظروف الجوية بعدما أعلنت الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة.
وأكد السكرتير العام للمحافظة والمشرف على غرفة العمليات أسامة الغندور أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.