تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

بيراميدز

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز:- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.- خط الدفاع: رجب بكار – علي جبر – ويلفريد كانون – أحمد أيمن منصور.- خط الوسط: عمر جابر – محمد فتحي – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إيريك تراوري.- خط الهجوم: جون أنطوي.وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل