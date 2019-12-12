تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
بيراميدز
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.
ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1.
من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز:- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.- خط الدفاع: رجب بكار – علي جبر – ويلفريد كانون – أحمد أيمن منصور.- خط الوسط: عمر جابر – محمد فتحي – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إيريك تراوري.- خط الهجوم: جون أنطوي.وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل
وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز:
- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
- خط الدفاع: رجب بكار – علي جبر – ويلفريد كانون – أحمد أيمن منصور.
- خط الوسط: عمر جابر – محمد فتحي – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إيريك تراوري.
- خط الهجوم: جون أنطوي.
وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.
وتشير الأرقام إلى أن الزمالك وبيراميدز تواجها من قبل في الدوري 6 مرات، شهدت تفوق واضح لأبناء ميت عقبة، حيث فاز أصحاب الرداء الأبيض 4 مرات، مقابل فوز وحيد لبيراميدز، وتعادل، وسجل أبناء ميت عقبة 11 هدفًا، فيما سجل بيراميدز 6 أهداف.