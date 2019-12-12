جريمة

الإفراج عن 456 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
مصلحة السجون
مصلحة السجون
أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 147 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 309 نزلاء إفراجا شرطيا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم
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إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون مع نظيره الموزمبيقي

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اليوم الخميس، نظيره الموزمبيقي جايمو باسيليو مونتيرو، الذي يزور البلاد لحضور فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى أفريقيا. واستعراض الوزيران خلال اللقاء أوجه التعاون المشتركة فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، وأشاد الوزير الموزمبيقي بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية لترسيخ مناخ الأمن والإستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية وأعرب عن تقديره لما وصلت إليه من تطور وكفاءة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تعيد فتاة من الصم والبكم لأسرتها بالقاهرة

دور مجتمعي لا يقل أهمية عن نظيره الأمني يحظى باهتمام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ويظهر بشكل واضح في توجيهاته المستمرة لكبار مساعديه ومدراء الأمن على مستوى الجمهورية ببناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية لاسيما تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديم بلاغاتهم. وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين بالعثور على فتاة فى العقد الثانى من العمر يرجح أن تكون من "الصم والبكم"، ولم يستطع التوصل لأهليتها.

الداخلية تنزع فتيل فتنة «صدفا» في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية: رجال الشرطة استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء، فور وصوله لمدينة أسوان، بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء على مدار يومين بمدينة أسوان.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وداعا لطوابير المرور.. 5 خدمات جديدة في مكاتب البريد

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة (الإدارة العامة لنظم معلومات المرور) على مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد، أو توصيلها لهم وفقا لرغباتهم؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة بتعدد قنواتها لتقديم الخدمات.
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حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (7)

برعاية الشرطة.. الصلح بين أطراف عائلة في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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