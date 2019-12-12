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«ميهوبي».. الأديب الأوفر حظا للوصول إلى قصر المرادية

يترقب الجزائريون نتائج الانتخابات في ظل غموض يحيط بهوية الرئيس المقبل، لتقارب حظوظ المتنافسين الخمسة، والتي لم تتمكن حتى المناظرة التلفزية من حسم المرّشح الأوفر حظّا.
تحرير:وفاء بسيوني ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
انتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر
انطلقت خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها الجزائر منذ ربع قرن وسط حالة من الانقسام لاختيار خليفة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وهذه الانتخابات تأتي في ظروف مختلفة بشكل جذري عما سبقها، وذلك بسبب الحراك الشعبي الذي ضغط على الرئيس السابق للتنحي، وأفضى إلى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للانتخابات ، وسط دعوات للمقاطعة. ويعد هذا ثالث موعد يتحدد لإجراء الانتخابات خلال عام واحد، حيث ألغت السلطات موعدين سابقين أولهما 18 أبريل التي كانت ستمنح بوتقليقة عهدة خامسة. وبعد ذلك جرى تحديد 4 يوليو موعدا لانتخابات جديدة، وتم إلغائها لعدم وجود مرشحين.
ومع فتح مراكز الاقتراع لوحظ هدوءً واضحا في الإقبال ومشاركة متواضعة، وسط توقعات باتساع أعداد المشاركين في غضون الساعات المقبلة والتي ستمتد إلى الثامنة مساءا. 6 انتخابات تعددية منذ سمح بالتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، جرت 6 انتخابات رئاسية تعددية، وفاز بالمرة الأولى اليامين زروال في الانتخابات التي
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الطائي

اغتيال وخطف واعتقال.. مثلث إخماد الحراك في العراق

لا تزال سياسة القمع مستمرة في الشارع العراقي، في محاولات فاشلة للحد من الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين، إلا أن المتظاهرين يصرون على البقاء حتى تحقيق مطالبهم، رغم كل محاولات إخماد الحراك، وسط مؤشرات تنذر بتعقيد المشهد. ولم يقتصر الأمر على اقتحام ساحات التظاهر والتعامل مع المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي في محاولة لترهيبهم، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى، بل وصل الأمر إلى الاغتيالات التي أصبحت مسلسلا شبه يومي، وتزايدت حالات اغتيال الناشطين والصحفيين.
القمة الخليجية 2

بعد ابتسامة الملك سلمان.. هل اقترب حل أزمة قطر؟

كانت تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية باقتراب الأزمة القطرية من الحل، إلا أن تلك المؤشرات قد تبددت بعد القمة الخليجية الـ40، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي أي إشارات مباشرة إلى تلك الأزمة. وربما زاد من تعقيد المشهد عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة له للمشاركة في القمة، لكنه شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بتكليف من تميم.
صورة-لتنظيم-داعش

العراق: داعش يهاجم قطعات للشرطة في محافظة كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم «داعش» الإرهابي، شن هجومًا على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، إذ قال المصدر حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز»: «إن عناصر من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس في كركوك، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين»، مضيفًا أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم تعرف حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفها الهجوم الإرهابي التي شنه تنظيم داعش.
قوات الاحتلال - فلسطين

هيئة الأسرى: 5 آلاف فلسطيني بينهم 200 طفل في سجون الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 5000 فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 200 طفل و38 امرأة. جاء ذلك في بيان لهيئة الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها لاعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية خلال عمليات الاعتقال تصل إلى استخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون.
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الجزائر

الجزائر إلى أين؟ (2).. 5 مرشحين في الطريق لـ«قصر المرادية»

في الأسبوع الماضي على موقع جريدة «التحرير» تناولنا الحديث عن الأزمة الجزائرية، والتي بدأت مع احتجاجات 22 فبراير 2019، وألقينا الضوء على الجماعات المؤثرة في المشهد الجزائري، وأبرزها: المؤسسة العسكرية، القضاء، النخبة الحاكمة، اتحادات الطلاب، المحتجون، ودور هذه الجماعات في الاحتجاجات، وحجم تأثيرها. وهذه المرة نتناول الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمرشحين الخمسة للوصول إلى كرسي السلطة في قصر المرادية، وهو المقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة في البلاد، ويعتبر أشهر القصور الرئاسية في الجزائر.
التلفزيون- الجزائري

الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري من قبل معارضين للانتخابات

تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان، إذ قال التلفزيون الجزائري في بيان اليوم الأحد: «إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية».
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
مظاهرات-الجزائر (2)

لا انتخابات.. المعتقلون بديل المرشحين بشوارع الجزائر

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تتوسع الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر المقبل، ويرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، مؤكدين أن العملية الانتخابية لن تكون منصفة. ومنذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة رسميا يوم الأحد الماضي، علق بعض المحتجين أكياس قمامة أو ملصقات لشخصيات معارضة محتجزة، في الأماكن العامة المخصصة للمواد الدعائية الانتخابية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات، وهناك مخاوف أن تخرج الأمور عن السيطرة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.
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