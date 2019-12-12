دورتموند يقترب من ضم هالاند في الميركاتو

تحرير:محمد جمال ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

هالاند

تحدثت تقارير إنجليزية، عن زيارة النرويجي إرلينج براوت هالاند، نجم فريق سالزبورج النمساوي، لكل من فريقي ار بي لايبزج وبوروسيا دورتموند الألمانيين، حيث كشف شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، زار الفريقين أمس الأربعاء. وارتبط اسم إرلينج براوت هالاند، بالإنتقال لناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، وأضافت الشبكة في تقريرها أن اللاعب النرويجي يقترب أكثر من الإنتقال لدورتموند، وذلك لتعويض غياب الإسباني باكو ألكاسير بعدما طالته العديد من الإصابات.

ومع اشتعال المنافسة علي إرلينج براوت هالاند خرج أيضًا يوليان ناجلزمان، المدير الفني للايبزج مشيدًا باللاعب النرويجي، مشيرًا إلي أنه في أفضل حالاته البدنية كلاعب صاعد. وأوضحت سكاي سبورتس خلال تقريرها أن لايبزج يسعي لإقناع والد إرلينج براوت هالاند، أن أفضل خيار له، هو اللعب بين صفوف الفريق الألماني. ومن