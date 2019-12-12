عاصفة ترابية تضرب طريق «الزعفرانة - السويس»

١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

عاصف ترابية - أرشيفية

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة السويس"، اليوم الخميس؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة عاصفة ترابية شديدة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.

وشددت إدارة المرور على قائدي السيارات استخدام إشارات الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.وطالبت الإدارة قائدي المركبات زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي

وشددت إدارة المرور على قائدي السيارات استخدام إشارات الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق مطلقًا.



وطالبت الإدارة قائدي المركبات زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالحارات المرورية، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، والسير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.



وناشدت للمرور قائدي السيارات ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات بعضها البعض خشية حدوث انزلاق لأى سيارة بسبب هطول الأمطار.



